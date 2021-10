Balona: solicitud excepcional... pero menos

La Real Federación Española de Fútbol ha autorizado el cambio de horario del encuentro de la octava jornada de liga en el grupo I de la Primera RFEF que deben disputar CD Tudelano y Racing de Ferrol. El choque se anunció para este viernes a las 21:00 y se disputará el domingo a las 12:00 porque el estadio del conjunto navarro, como sucede con el de La Línea, carece de iluminación artificial. Esta decisión parece indicar que la Española está decidida a mantener un periodo de flexibilidad en cuanto a la disponibilidad de focos y que a pesar de las presiones que viene recibiendo, es muy probable que tome una medida idéntica en el Balona-Albacete de la duodécima jornada, fijado, en principio, para el sábado 13 de noviembre a las 21:00 y que el conjunto de casa ha pedido que o bien sea adelantado a las 17:00 o se juegue el domingo desde las 12:00.

La Real Federación Española de Fútbol entiende como una concesión el cambio de horario de un partido de Primera RFEF como consecuencia de la falta de iluminación artificial en un estadio. Hasta ahora solo se ha hablado del que llevó a cabo la Balompédica en su duelo ante el UCAM de Murcia (que pasó de las 19:00 a las 17:00 del sábado dos de octubre) y del que tiene solicitado la entidad de La Línea para el choque con el Albacete, previsto para el sábado 13 de noviembre a las 21:00. De sobras es conocido que el coliseo albinegro perdió sus focos en diciembre de 2019.

El propio entrenador albinegro, Antonio Ruiz Romerito, ya desveló durante una rueda de prensa que el club tenía conocimiento de que hay equipos -que no identificó- que han hecho llegar a la Federación su malestar por lo que consideran un agravio comparativo que solo beneficia a la Balompédica. Pero es que eso no es cierto.

Un viejo conocido de la afición de La Línea, el Club Deportivo Tudelano (ante el que la Balona logró su último ascenso a Segunda B, en mayo de 2010), tiene un problema idéntico al de la Balompédica, su estadio, el Ciudad de Tudela, carece de iluminación artificial. En su momento, la Española fijó el duelo de la octava jornada entre los navarros y el Racing de Ferrol se debería jugar este viernes, 15 de octubre, a las 21:00.

Días después Noticias de Navarra, explicaba: “Dado que el estadio Ciudad de Tudela no tiene la iluminación que la federación exige en la categoría de Primera RFEF, si no acepta la petición del club de cambiar la fecha y hora, el partido debería disputarse en algún campo cercano fuera de Tudela y Tafalla podría ser una de las posibilidades aunque no hay nada confirmado”.

El Tudelano ofreció a la Española “la posibilidad de que el encuentro se dispute el sábado 16, domingo 17 e incluso el lunes 18 de octubre a las 17.00”.

En la información se aclara que “para poder instalar la iluminación necesaria, el ayuntamiento de Tudela y club han firmado un acuerdo por el que el Consistorio se compromete a pagar 300.000 euros y el Tudelano 173.000, de los 473.000 que tendrá el coste de las obras que, se espera, estarán concluidas en marzo”, si bien es cierto que existe una fuerte controversia política, ya que hay partidos con representación municipal que entienden que la inversión es exagerada sin saber si el club seguirá en la categoría y otros que apelan a que el acuerdo no debe producirse hasta que la entidad esté convertida en SAS.

En lo que se refiere al momento en el que la instalación contará con luz artificial se produce una situación muy similar a la que se da en la Línea, en la que el Ayuntamiento confía en que antes de que finalice la presente andadura (incluso en enero) hayan comenzado las obras de derribo y reconstrucción del estadio y que estas comiencen precisamente por la instalación de los focos que permitan que el recinto reúna las condiciones exigidas por la Federación.

En el caso del Tudelano, finalmente su partido con el Racing de Ferrol se jugará el próximo domingo día 17, a las 12:00.