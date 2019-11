El entrenador del Real Murcia, Adrián Hernández (que llegó a la Nueva Condomina procedente del Churra) es consciente de que la fragilidad defensiva le está pasando factura a su escuadra y tiene claro qué persigue en el Municipal de La Línea, donde este domingo (17:00) se enfrentará a la Real Balompédica Linense. “El principal objetivo será no equivocarnos. Ellos forman un equipo que en su campo mete ritmo a los partidos, tipo como el Don Benito, y que son capaces de dominar todos los factores, incluido el viento”.

“Nosotros tenemos que intentar no cometer los errores que hemos cometido últimamente en defensa, porque, si lo hacemos, a partir de ahí nos desplegaremos y jugaremos bien, pero la clave es sentirnos en defensa fiables y solventes”, explicó el preparador en su comparecencia ante los medios.

“Somos un equipo cuando más victorias lleva, más cerca está de la derrota”, reflexionó. “Hay que ser psicológicamente fuertes tanto en la victoria como en la derrota, y que eso no nos aleje de la realidad si tenemos seis resultados buenos seguidos”.

“Contra el Sanluqueño tuvimos un 77% de posesión, y hace tres semanas parecíamos los mejores del mundo”, comentó. “Tenemos que hacer un análisis más allá del resultado, no nos puede engañar ni cuando ganábamos ni cuando perdemos”.

El técnico admite que a la hora de confeccionar tanto la convocatoria como el once inicial mirará de reojo al encuentro copero del jueves. “Debemos tener tener eso en cuenta, hay jugadores que a lo mejor no es conveniente que disputen dos partidos en cuatro días para no activar lesiones antiguas”, explicó.

“Por eso tenemos que valorarlo con el preparador físico y los fisios, tenemos que sobrellevar esa semana de tres partidos como hemos hecho en las anteriores eliminatorias”, recalcó.