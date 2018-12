Antonio Alberola, que debutó con la Balona en Badajoz, pita mañana

El Comité Nacional de Árbitros designó para el Balona-Recreativo de Granada de este domingo (17:00) a uno de los hermanos Alberola Rojas, Antonio, que el curso pasado debutó en la categoría de bronce del balompié nacional precisamente en un partido en el que participaba el equipo de La Línea, el que jugó en Badajoz en la primera jornada de Liga (1-1). Es el único antecedente con el conjunto linense del árbitro de Ciudad Real.

El apellido Alberola Rojas es uno de los reconocidos en el mundo del fútbol ya que Javier, hermano de Antonio, pitó varias campañas en Segunda B y en el verano de 2017 se convirtió, con 26 años, en el árbitro más joven de la historia en Primera división.

Después de quedarse a las puertas del ascenso, Antonio Alberola dio el salto de categoría y comenzó con un Badajoz-Balona. En ese encuentro este periódico le concedió un aprobado (1 sobre 3) y dijo sobre él: “Mal en el reparto de tarjeta –de hecho no mostró una sola a los locales– aunque no erró en la expulsión del balono Dennis Nieblas. No cometió graves errores en la señalización de las faltas”.

El curso pasado dirigió 14 partidos, uno de ellos (Villarreal B-Athletic B) de la fase de ascenso y esta campaña seis, uno de Copa del Rey. Promedia 3,4 cartulinas amarillas y solo ha mostrado tres rojas desde que llegó a la categoría (0,16).

Bajo sus arbitrajes se han producido nueve triunfos locales, cinco empates y seis de los equipos forasteros.