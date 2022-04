Tócala otra vez Balona

La Real Balompédica partió este sábado poco después del mediodía con destino a Albacete, donde este domingo (17:00, en directo por Footters), visita en el Carlos Belmonte a un segundo clasificado con hambre de liderato. Los albinegros, que vencieron contra pronóstico en sus dos últimas visitas a ese escenario, no facilitan lista de viajeros, lo que implica que su alineación es una incógnita. Alberto Monteagudo regresa a la que fue su casa, donde nunca ha ganado como entrenador visitante.

La victoria sobre el Betis Deportivo del pasado domingo amansó las aguas en una Balona que sigue jugando con fuego, aunque la jornada del sábado se ha mostrado generosa, ya que el Cornellá empató en casa con el Villarreal B (0-0) y el Sanluqueño cayó de forma estrepitosa en su visita al filial del Barça (5-0), lo que garantiza a los albinegros que afrontarán su duelo con el Sevilla Atlético del próximo sábado al menos con tres puntos de renta sobre la zona de descenso.

Los balonos han vivido una semana de tranquilidad pero son conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer hasta esos 46-48 puntos que, según a quien se consulte, se calculan como imprescindibles para salvar la categoría.

Para conseguir una vida extra en esa pelea por escapar [cuanto antes] de la quema los albinegros se preparan para repetir la gesta de 2012 y 2013. Entonces en fechas cercanas a la Navidad y, como ahora, con todos los pronósticos en contra, asaltaron el Carlos Belmonte. Primero 1-2 con goles de David Hernández y Juampe y más tarde 0-2, con dianas de Óscar Martín y Copi. Y eso que hasta entonces sus duelos como visitante ante los manchegos, que se remontan a la década de los sesenta en Segunda división, no se le habían dado precisamente bien.

Ficha técnica Albacete Balompié: Bernabé; Emmanuel, Boyomo, Javi Jiménez, Julio Alonso; Riki Rodríguez, Alberto Jiménez; Rubén Martínez, Fran Álvarez, Manu Fuster y Kike Márquez. Real Balompédica: Nacho Miras; Loren, Fran Morante, Jesús Muñoz, Víctor Mena; Nico Delmonte, Sergi Monteverde; Leandro, Antoñito, Koroma y Gerard Oliva. Árbitro: Guillermo Conejero Sánchez, de Plasencia (Cáceres). Ha arbitrado a la Balompédica en siete ocasiones (una de ellas en Copa), con un balance para los albinegros de tres triunfos, otras tantas derrotas y un empate, Hora: 17:00 (Jornada 33 en el grupo II de la Primera RFEF. En directo por Footters). Estadio: Carlos Belmonte de Albacete. Antecedentes: La Balompédica, a la que hasta entonces se le había negado la suerte como visitante, venció en sus dos últimas comparecencias en el Carlos Belmonte, en 2012 (0-2) y 2013 (1-2).

La realidad ahora es que el Alba es el mejor local de toda la categoría (ha ganado 13 de sus 16 duelos ante su parroquia) y que la Balompédica apenas ha sumado 12 puntos en sus 16 viajes precedentes. Es decir, que como hace una década las apuestas están del lado del otrora Queso Mecánico. Afortunadamente en el fútbol no siempre mandan las estadísticas. Ya quedó demostrado en la primera vuelta cuando los linenses, que jugaron muchos minutos con diez, se impusieron por 4-1. Un marcador que aún escuece en el vestuario albaceteño.

En cuando a la posible alineación de la Balona es una pura incógnita, ya que el club no ha dado a conocer la lista de viajeros, lo que induce a pensar que esconde alguna sorpresa. En circunstancias normales Coulibaly, Antoñito y Koroma que revolucionaron el partido ante el filial verdiblanco de la pasada jornada estarían llamando a las puertas de la titularidad, pero el preparador advirtió el viernes que arrastraban problemas físicos. Todo lo demás es especular.

Monteagudo, que vuelve a la casa en la que se formó y con la que dio sus primeros pasos como profesional, afronta en este encuentro una asignatura pendiente: ganar como entrenador visitante.

El míster replica al preparador local, quien sostiene que no existe mayor reto que el que tiene su equipo de buscar el ascenso directo: “Para mí es mucho más importante salvar una categoría que ascender, porque al final el gusto de ascender es muy grande, pero pero el daño que hace descender a un jugador a una afición, a una ciudad, es mucho peor”.

Con respecto al rival, señala: “Es un muy buen equipo, juegan en casa, tiene buenos futbolistas, manejan el balón, te marean un montón, llevan la pelota de un lado a otro, la vuelven, la traen...”

“Nosotros lo que tenemos que intentar es no ir tanto tiempo detrás del balón y que ellos también vayan detrás de nosotros en algún momento”, explica.

“A mí no me ha condicionado nunca, ni en la Copa del Rey, el equipo contrario. Quiero la versión mejor de mi Balona, con nuestras ideas, con matices según los rivales, dónde y cómo lo vamos a hacer, pero el mensaje que tienen los futbolistas es muy claro, y además en esta categoría que a 38 partidos sí se notan los presupuestos, pero a uno, con once tíos en el campo y otros diez o doce fuera, con la necesidad de ganar y con todo el mundo a la misma con la misma dirección, creo que debemos hacerle un partido complicado”, añade.