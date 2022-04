Alberto Monteagudo, ante un reto personal

El entrenador de la Real Balompédica Linense, Alberto Monteagudo, afronta el próximo domingo (17:00, en directo por Footters) en el Carlos Belmonte frente al Albacete Balompié un partido muy especial. No solo porque es natural de una población de esa provincia (Valdeganga -La Manchuela-) sino porque, según él mismo confiesa, busca un éxito que desconoce: ganar como preparador visitante al conjunto albaceteño. El preparador de los de La Línea asegura que llevará a cabo un planteamiento valiente ante un rival que solo ha perdido un partido en los 16 encuentros a los que ha hecho frente ante su parroquia.

Alberto Monteagudo va a casa. Forjado en la cantera del conjunto manchego, el entonces centrocampista hizo camino en esa casa como futbolista de Segunda división. Una vez pasó a los banquillos, tras colgar las botas en Lucena, ha tenido oportunidad de enfrentarse a su exequipo, al que nunca ha sido capaz de vencer a domicilio.

“Le he dicho al club que ponga dos autobuses”, bromea en declaraciones a Juanma Sevilla en el diario As. “Uno para viajar a Albacete y otro para ponerlo en la portería (risas). Quien me conoce sabe que soy valiente, he ido en muchas ocasiones al Belmonte como entrenador del equipo visitante, nunca he podido ganar allí y espero que el domingo pueda ser la primera vez pero no es fácil”.

“A estas alturas de la temporada todos los encuentros son importantes, este domingo vamos a un gran estadio ante un equipo que aspira el ascenso y que tiene una gran plantilla, un gran presupuesto y hace buen fútbol cuando juega de local”, afirma el preparador de los albinegros.

“El Albacete solamente ha perdido un partido en casa como local esta temporada y eso dice mucho. Fuera están teniendo más dificultades y si consiguen solucionar sus problemas a domicilio es un claro aspirante a subir directos a Segunda División. No entiendo los cambios bruscos que en muchas ocasiones tienen los equipos cuando juegan fuera o dentro. Si consiguen mejorar como visitantes, el Albacete tiene muchas opciones de quedar campeón de grupo”, añade el míster.

“Nosotros vamos con el máximo respeto, ante un equipo que sabemos que tendrá mucha posesión de balón y que como te despistes lo puedes pagar muy caro. Tienen grandes jugadores como Kike Márquez, Fuster o Fran Álvarez pero queremos mirar de cara a nuestro rival y poder tener nuestros momentos para poder hacerles daño”, asevera.

Monteagudo se miestra optimista con respecto al futuro de los albinegros: "Cuando yo fiché el club llevaba siete jornadas sin ganar y en mi debut pudimos conseguir la victoria. Cuando estas en bajas posiciones tienes que hacer muchas cosas bien para poder ganar, la derrota con el Barça B nos hizo daño, pero en el último partido hemos conseguido una victoria que nos tiene que permitir conseguir la salvación. Tenemos que seguir mejorando pero el equipo poco a poco comienza hacer buenas cosas para lograr el objetivo", dice.