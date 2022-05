Agné: "Estamos vivos, pero cuando un partido se pone para marchacarlo, hay que hacerlo"

Raúl Agné, entrenador del Nàstic de Tarragona, se mostró muy satisfecho tras la goleada que su equipo le endosó a la Real Balompédica, pero le puso un pero, en referencia al final del primer tiempo y a las ocasiones malogradas, que permitieron a los visitantes colocarse 2-1 en el arranque de la segunda mitad: “Cuando un partido se pone para machacarlo hay que hacerlo”, dijo.

“Me han criado así, extremamente competitivo”, afirmó en referencia a la voracidad demostrada por los suyos en los últimos compases. “Hemos ganado 5-1 y se tiene que felicitar al equipo porque la entrada en el partido fue muy buena”.

“La banda derecha era una autopista con Robert Simón y en la segunda he dicho que teníamos que seguir igual y cuando un partido se pone para machacarlo hay que hacerlo”, defendió. “Los primeros veinte minutos de la segunda parte fueron muy malos. Ellos nos marcaron de córner, Domingo se lesionó, hicimos faltas innecesarias… Tenemos que aprender de todo”.

El cambio de Pol Domingo, que tuvo que ser sustituido justo al inicio de la segunda parte, no gustó a un técnico grana que elogió sus ganas, pero le mandó un recado: “En la media parte tienes que decir que no puedes. Le honra, pero hemos gastado una ventana de cambios. Tiene la voluntad de hacerlo, pero no ha podido. Tiene una pequeña lesión en el glúteo”.

Los tres puntos fueron vitales para seguir a dos de la quinta plaza. Una situación no ideal, pero que deja al Nàstic cerca del sueño. Agné no tiene dudas de que el equipo va a pelear hasta el último segundo: “Estamos muy vivos. El equipo anímicamente nunca estará tocado mientras yo sea entrenador. Aquí adelante pase lo que pase. El equipo compite bien y ha hecho equipos para ganar. El equipo está bien y es competitivo hasta el final. Se dejan el alma, aunque les falte otras cosas”.

“Dani Romera ha demostrado que es un grande. Hoy era su día y ha metido tres, goles esto se llama oficio. Por Pablo me alegro porque hace muy bien otras cosas, pero le está faltando gol", finalizó.