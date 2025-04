(0-2) ¡Viven!

Hay vida para la Balona. Y mientras haya vida, reza el tópico que hay esperanza. La Real Balompédica Linense venció en Granada al filial nazarí (0-2) en el que habrá que rezar para que no sea su último desplazamiento del curso. Su primer triunfo después de diez semanas de sequía, que, sin embargo, le permite afrontar el último encuentro de la competición con aspiraciones legítimas de mantenerse en la Segunda Federación. Las cuentas no son precisamente complicadas. Para que el equipo que entrena Antonio Ruiz Romerito siga en la cuarta categoría nacional necesita vencer en la despedida liguera a La Unión Atlético y que no venzan ni San Fernando ni Villanovense. ¿Complicado? Complicadísimo. Pero en el fútbol siempre hay un antecedente al que agarrarse.

Ganó la Balona justo a tiempo para seguir haciendo cábalas. Ahora echa en falta los puntos que se ha ido dejando aquí o allá durante la temporada, pero de poco (o nada), valen ahora esas cuentas. Las únicas que cabe echar son las que miran al futuro.

Con 90 minutos de competición por jugarse y tras celebrar el Xerez DFC de Antonio Fernández Rivadulla la permanencia (nada menos que después de dejar sin opciones de play-off al Xerez Deportivo), el San Fernando ocupa la plaza de play-out con 35 puntos, los mismos que tiene el Villanovense, ya en puesto de descenso. Ambos suman uno más que la Balona y dos más que el Cádiz Mirandilla.

Cádiz Mirandilla y San Fernando se enfrentarán entre sí el próximo domingo mientras que el Villanovense recibirá la visita del Recreativo de Granada. Las opciones de la Balona pasan por derrotar a La Unión Atlético (que tras perder en esta penúltima jornada se jugará el título y por ende el ascenso en el Ciudad La Línea) y que no ganen (a la Balona le vale que empaten) ni San Fernando -que visita al Cádiz Mirandilla- ni Villanovense -que recibe al Recreativo de Granada-

Mal primer tiempo

En lo que se circunscribe al partido en Granada, jugado ante alrededor de apenas un centenar de espectadores, en la primera parte se invirtieron los papeles. Parecía que el Recreativo, descendido desde una semana antes, fuese el que estuviese dando vueltas aún a su ruleta rusa y que la Balona se hubiese abandonado a su suerte.

A los visitantes les quemaba el balón y sólo eran capaces de llegar al campo contrario utilizando el pase largo. Los locales triangulaban con gusto y en el minuto nueve dieron el primer aviso: Gael Joel amagó hasta tres veces, pero su disparo lo repelió el larguero. Es verdad que al filial nazarí le cuesta hacer gol, pero no es menor cierto que tampoco le acompaña la suerte.

Isachenko aborta una clara ocasión de Dani Villa / Antonio L. Juárez / Photographersports

Curiosamente en una acción aislada los linenses encontraron al inquieto Dani Villa, pero Isachenko con una doble parada salvó a los suyos.

Obounet le estaba haciendo un traje a David Hernández y en una de sus numerosas incursiones puso a prueba a Álex Lázaro, muy seguro toda la mañana.

El guión apenas sufría cambios: el Recreativo seguía siendo superior y avisaba, pero no materializaba. La Balona se contentaba con capear el temporal agazapada y esperar una contra. Llegó la de Carlos León, pero se le movió la mirilla.

Volvió Obounet a hacer de las suyas justo antes del descanso, dando el pase de la muerte a Heredia que solo tenía que empujarla porque el extremo se fue hasta del portero. Sin embargo, Moha Hamdoune la sacó en la línea evitando la más clara del partido.

Poco más ocurrió antes de que Gargantilla Fernández mandara a ambos a vestuarios sin goles en la Carretera de Alfacar. Visto lo visto, la Balona había salido ilesa de un mal primer tiempo.

Los cambios surten efecto

Romerito, que había planteado un once con Pepe Greciano hizo cambios en el descanso y sacrificó el tarifeño y a David Hernández, que estaban sufriendo más de la cuenta. Entraron Sergio Chica para recauchutar la defensa y João Pedro, que fue uno de los mejores. La Balona ya ofreció otra imagen en la segunda mitad. Sin alardes, porque ni su situación ni su fútbol dan para otra cosa, pero al menos daba la sensación de querer ganar.

En el arreón inicial Óscar compensó la acción de Moha poca antes del descenso y sacó sobre la línea. Poco después es más que probable que cometiese penalti sobre Connor Ruane, en una acción en la que el defensa local cayó, paradójicamente, lesionado y tuvo que ser relevado.

Moha Hamdoune y Villa protagonizaron los acercamientos más peligrosos de una Balona que ahora tenía la sartén por el mango. El nueve malogró un mano a mano ante Isachenko, y todavía tuvo la segunda con el rebote pero la mandó fuera. Dos minutos después, a Toni Villa le anularon un gol por fuera de juego.

El partido se había empinado para los de casa. Y parecía que era cuestión de tiempo que llegase ese gol que tanto necesitaba la escuadra de La Línea. En el 69' Tito le dio con el brazo a un centro lateral que el árbitro vio como penalti. Alberto Fuertes no falló a pesar de la buena estirada de Isachenko, que llegó a rozarla. El algecireño acababa con una racha de siete partidos sin marcar de su equipo. Casi nada.

Los locales, como por otro lado es propio de un filial, no acababan de rendirse. Lucas Pérez tuvo el empate de cabeza, pero su remate se fue al palo, el segundo del encuentro. Obounet, que estaba siendo un puñal, se fue de dos rivales pero su remate lo paró Álex Lázaro.

Ale Hernández festeja, puño en alto, el segundo gol de la Balona en Granada / Antonio L. Juárez / Photographersports

La Balompédica era consciente de que este triunfo les concedía una vida extra y se aferró a ella. Álex Lázaro robaba minutos al crono con una repentina molestia tras poner el balón en juego. Pero en el 85’ acabó la angustia de los visitantes. Una conducción de Joao Pedro, que le puso el pase atrás al recién entrado Ale Hernández, que se redimió sus sus últimos claroscuros y redondeó un triunfo capital a los de La Línea (0-2).

Iba a tener la última el Recre con una falta peligrosa desde la frontal, pero el remate de Juanma se fue alto. Tuvo alguna más Obounet para recortar distancias, y el sancionado Jack Harper recién entrado se encontró con el paradón de Isachenko, pero el partido estaba ya visto para sentencia.

Los jugadores de la Balona, más que celebrar su propio triunfo, se agolparon en torno a los teléfonos móviles para conocer los resultados de sus rivales directos. Ahora sólo les queda esperar. Que no es mucho. Pero hace apenas un par de días el que más y el que menos hubiese firmado vivir la última semana de competición en esta situación.