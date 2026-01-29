Vídeo
El paso de la borrasca Kristin por el Campo de Gibraltar

Sigue en directo la entrega del Premio Imprescindibles de Grupo Joly y Fundación Unicaja

STREAMING

La Casa Ronald McDonald de Sevilla recibe el III Premio Imprescindibles, un galardón otorgado por Grupo Joly y Fundación Unicaja

Puedes seguir la entrega en directo desde las 13:00 horas en todos los diarios digitales de Grupo Joly

III Edición Premio Imprescindibles. Fundación Unicaja-Grupo Joly

29 de enero 2026 - 07:00

También te puede interesar

Lo último

stats