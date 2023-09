Las últimas lluvias apenas alivian la escasez de agua en Andalucía

Las lluvias que ha dejado la reciente DANA en Andalucía apenas alivian la escasez de agua. La aportación en la última jornada apenas alcanza 1,1 hectómetro cúbico en la Cuenca del Gualdalquivir y, en su conjunto, los embalses andaluces continúan perdiendo agua una semana más y se sitúan en el 20,4% de su capacidad.

Los embalses de la Cuenca del Guadalquivir, que suman una capacidad de 8.034 hectómetros cúbicos, sólo contienen 1.551 hectómetros cúbicos. En datos porcentuales: La Cuenca del Guadalquivir se encuentra al 19,31% de su capacidad, según datos registrados este martes 5 de septiembre por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Las cifras tras las lluvias recientes no llegan a ser significativas para los embalses andaluces, pese a la intensidad de la DANA en distintos puntos de la geografía. La situación no mejora. Es más, no deja de empeorar: el día 1 de septiembre, antes de que llegaran las lluvias, los embalses se encontraban al 19,40% de su capacidad, con 1.559 hectómetros cúbicos. En la comparativa anual, el pasado año, el día 5 de septiembre, los pantanos se encontraban al 21,46%.

Año a año los recursos hídricos en Andalucía se agotan sin remedio: Hace justo un lustro, el 5 de septiembre de 2019, el agua embalsada en la CHG se situaba en el 2.957 hectómetros cúbicos, lo que porcentualmente se traduce en el 36,44% de la capacidad.

La merma en el volumen de agua disponible en la Cuenca del Guadalquivir provocó en 2020 el comienzo de las reducciones en la dotación del regadío. Lejos de aliviarse o remediarse, la situación de sequía no deja de empeorar desde entonces.

Últimos datos de la Cuenca del Guadalquivir

Huelva: Los embalses se encuentran al 13,53% de capacidad, con un volumen de agua embalsada que se queda en 41,110 hectómetros cúbicos.

Sevilla: Con una capacidad total de 918,909 hectómetros cúbicos, los embalses situados en la provincia de Sevilla se sitúan en el 28,91% de capacidad al contener apenas 265,622 hectómetros cúbicos.

Córdoba: Con una capacidad para 3.320 hectómetros cúbicos, los embalses en Córdoba contienen 492,071, lo que representa apenas el 14,82%.

Jaén: Con una capacidad de 2.361 hectómetros cúbicos, el agua embalsada apenas alcanza el 21%, es decir, 496 hectómetros cúbicos-

Granada: Los embalses están en el 22% de la capacidad con 221 hectómetros cúbicos.

Otras Cuencas andaluzas

Las únicas provincias andaluzas en las que se ha producido un incremento destacable del nivel de sus embalses tras las lluvias del pasado fin de semana han sido las de Cádiz, con un aumento de 5,7 hm3, y Almería, con una subida de 0,6 hm3. No obstante, en conjunto, los embalses andaluces continúan perdiendo agua una semana más y se sitúan en el 20,4% de su capacidad. En concreto tienen 21 hectómetros cúbicos (hm3) menos que la semana pasada, hasta dejar en 2.269 hm3 sus reservas.

Esta cifra supone una bajada de 4,6 puntos respecto al porcentaje del año pasado, cuando los pantanos andaluces acumulaban 2.779 hectómetros cúbicos de agua y estaban al 25,07%, según datos recopilados por Europa Press.

A nivel de cuencas, las últimas lluvias han supuesto un aumento de las reservas en el Guadalete-Barbate, en la provincia de Cádiz, de 5,94 hm3. Los embalses de esta cuenca suben sus reservas hasta 277 hm3, y se sitúan al 16,8%.

Los dos principales sistemas de embalses, a la baja

Los dos principales sistemas de embalses en Andalucía pierden agua. Así, la Cuenca del Guadalquivir baja dos décimas sus reservas hasta situarse con 1.550 hectómetros cúbicos en el 19,3% de su capacidad total, la cifra más baja desde la sequía de 1995.

En el caso de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, de competencia estatal, las aportaciones registradas han ascendido a 6,71 hm3, si bien el nivel del agua embalsada se ha visto reducido en 3,58 hm3 por ser superior el consumo a las aportaciones.

La Cuenca Mediterránea Andaluza, a pesar de la subida registrada en Almería, las aportaciones globales han sido inferiores al consumo habitual y se ha producido un descenso de apenas 0,25 hm3 y baja cuatro décimas hasta el 26%, con un total de 305 hm3.

De igual forma, la Cuenca del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva bajan un hectómetro cúbico hasta los 137, encontrándose su reserva al 59,8% de su capacidad.

A nivel nacional, la reserva hídrica está al 37% de su capacidad total, almacenando actualmente los embalses 20.763 hm3 de agua, disminuye en la última semana en 319 hm3 -el 0,6% de la capacidad total actual de los embalses-.