Susana Díaz calcula que "la legislatura no va a ir más allá de 2025"

Susana Díaz se abona a la idea de que habrá un adelanto de las elecciones generales. En unas declaraciones en Onda Cero, donde participa junto a Celia Villalobos en el programa 'Por fin', la ex presidenta de la Junta ha afirmado que tiene la "convicción" de que "la legislatura no va a ir más allá de 2025, porque la aritmética parlamentaria es infernal, porque no hay Presupuestos, pienso que hay un tope". De este modo, la ex mandataria andaluza viene a coincidir con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que el día anterior había abogado por adelantar las elecciones generales a las municipales y autonómicas para no perjudicar a los alcaldes.

El caso de Leire Díez ha terminado por animar a los críticos con Pedro Sánchez, aunque es un asunto que preocupa más allá de las simpatías faccionales dentro del PSOE. La idea expresada por Susana Díaz y por García Page sugiere que los alcaldes socialistas temen que las elecciones municipales y autonómicas, que deben celebrarse en primavera de 2026, se conviertan en un revés del electorado a Pedro Sánchez, pero en la cara de los regidores y presidentes autonómicos. Por eso, lo que Page ha propuesto es que se adelanten las elecciones generales, que en teoría deben celebrarse en 2027.

Susana Díaz aporta otra idea en Onda Cero, y es que la legislatura no aguanta mucho más allá de este año por la falta de apoyos parlamentarios. "Yo quiero que mi partido gane las elecciones", ha indicado la ex presidenta, por lo que cree necesario "encontrar una ventana de oportunidad para que no gobiernen el PP y Vox".