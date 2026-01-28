Sube el tono político sobre el funeral religioso por las víctimas de Adamuz en Huelva

El funeral religioso por las víctimas del accidente de Adamuz que se celebrará este jueves en Huelva no elude la disputa política a pesar de que tanto el Gobierno andaluz como la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero insisten en apelar a la contención y el respeto a las víctimas. A la ceremonia religiosa que tendrá lugar a partir de las seis de la tarde en el pabellón deportivo Carolina Marín de Huelva, se suman dos miembros más del Gobierno central, los ministros Ángel Víctor Torres y Luis Planas, que acompañarán a los Reyes Felipe y Letizia, así como al presidente de la Junta, Juanma Moreno y a la vicepresidenta María Jesús Montero.

La vicepresidenta acusaba directamente al PP de "empañar este funeral religioso, que va dirigido a arropar a las víctimas y a sus familiares. Estamos escuchando palabras como provocación, incluso llamamientos por parte de portavoces del Partido Popular para que no acudamos al funeral religioso", decía en referencia a unas declaraciones de Juan Bravo, vicesecretario nacional del PP y andaluz, quien pedía expresamente que ningún miembro del Gobierno acudiese al funeral por considerarlo "una provocación para las víctimas". Y eso a pesar de que de la boca de la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, no ha salido ningún reproche. Es más, Carolina España insistía en que la principal preocupación del Ejecutivo andaluz es acompañar a las víctimas y conocer las causas del accidente, "lo que pedimos es que, cuanto antes, se aclaren las causas y que la investigación vaya lo más rápido posible" .

María Jesús Montero, también lideresa del PSOE andaluz, defendía que el Gobierno estará "siempre al lado de las familias, arropándolas", pero también tomando medidas como el paquete de ayudas a las víctimas por gastos derivados del accidente. En este contexto, Montero pedía "empatía" y ha llamado al "espíritu de Adamuz", en referencia a la solidaridad, ayuda y generosidad que ofreció la localidad en los primeros momentos del accidente.

"Todos tenemos que manifestar a las familias nuestro ofrecimiento, disponibilidad y nuestra empatía", ha razonado, después de confirmar que el Gobierno "estará" en la misa funeral, acompañando a los Reyes y a las autoridades de la Junta de Andalucía y locales que deseen acompañar a las víctimas.

Las críticas de Feijóo

Siguiendo otra línea distinta a la del PP andaluz, el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo incrementaba sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez "carece de capacidad, autoridad y legitimidad" para resolver la crisis ferroviaria tras su "negligencia continuada" estos años que, a su juicio, han provocado los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Feijóo señalaba que ha tenido que ocurrir una tragedia para que "trascienda la realidad" ferroviaria española; a su juicio, los accidentes están generando "miedo" y "desconfianza" entre los ciudadanos porque el Gobierno les ha "mentido" con "información falsa". "¿De verdad hace falta que ocurra otra desgracia para asumir la necesidad de una revisión completa, punto a punto, de todo el ferrocarril español y preservar una inversión multimillonaria para devolver la seguridad a las vías del ferrocarril en nuestro país?".