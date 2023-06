Los sindicatos alertan de la falta de un plan para las vacaciones en el SAS

CCOO y UGT consideran un "hecho inédito" en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que a estas fechas todavía "no dispongan" ni los sindicatos ni los centros sanitarios de información sobre la cobertura del plan de vacaciones, por lo que "se prevé un verano muy duro para los trabajadores de la sanidad pública y para la propia población".

Así, en declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-A, Luis González, apuntó este martes que "se prevé un verano muy duro para los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública y para la propia población que depende de la asistencia sanitaria por falta de un plan de vacaciones del SAS", para añadir que "a estas alturas, a menos de un mes de que comience el periodo más duro de vacaciones, desconocemos cuáles van a ser las coberturas, qué porcentaje de ausencias se va cubrir o qué tipo de contrato se va a hacer". Y lo que sí sabemos, continúa, "es que se están denegando las coberturas de ausencia por bajas por enfermedad, por motivos reglamentarios, por permisos, alegando dificultades presupuestarias o alegando que se han excedido en el presupuesto", un extremo que "es inaceptable".

"El SAS tiene que garantizar la asistencia sanitaria durante los meses de verano en condiciones dignas y tiene que garantizar el descanso que se merecen los trabajadores de la sanidad después de seis meses de trabajo muy duro". Por tanto, desde CCOO instan "a publicar ya un plan de vacaciones, a reunir a las comisiones de seguimiento de ese plan y, sobre todo, a garantizar que no va a haber más cierres de plantas, de centros de salud, de servicios, ni vacaciones y permisos denegados".

Por su parte, desde UGT señalan que la "falta de previsión, desinterés o cualquier otra circunstancia no justifican que el plan de vacaciones, que tienen que aplicar nuestros hospitales y centros de salud para sustituir las vacaciones reglamentarias de miles de profesionales, todavía no esté definido y no se sepa absolutamente nada de ello".

"Falta información" sobre los 11.600 eventuales

UGT, asimismo, considera "inconcebible" que 11.600 profesionales de todas las categorías se encuentren "sin ningún tipo de información sobre la renovación de sus contratos cuando estos finalizan el próximo día 30 de junio". Por tanto, exigen, una vez más, la consolidación de esas plazas que "son más que necesarias en nuestro sistema sanitario público", al tiempo que aseguran que "no se entiende que tras refrendar un acuerdo histórico en la Mesa Sectorial no tengamos información del futuro de estos profesionales".

"La gestión de los centros y la calidad asistencial que prestamos dependen en gran parte de estas dos cuestiones fundamentales. La consolidación de nuestra plantilla es vital, las vacaciones de nuestros profesionales es un derecho y el mantenimiento de la asistencia sanitaria es primordial para todos", concluye el sindicato UGT.

En estos mismos términos se expresaba este lunes el Sindicato de Enfermería, Satse, en Andalucía, que denunciaba que, entrados ya en el mes de junio y con cientos de contratos que cumplen a final de este mes, la Administración sanitaria andaluza "sigue sin concretar" el plan de contrataciones para cubrir la asistencia sanitaria durante el verano, ante lo cual ha remitido un escrito al SAS solicitando la convocatoria "urgente" de la Comisión Central de la Bolsa Única de Empleo.