Una tercera sentencia del Supremo avala que la juez Bolaños cediera el caso de los ERE a Vilaplana

Por todo ello, concluye que no hay infracción del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley. Los jueces de Adscripción Territorial "gozan de plenitud de jurisdicción en el desempeño de sus funciones, ya sean de sustitución o de refuerzo", y la decisión de la Sala de Gobierno, "conforme a lo que de común acuerdo pidieron la magistrada titular y el magistrado de adscripción territorial, entraña una solución razonable, insistimos, no arbitraria, guiada por principios de eficacia e, incluso, de sentido común sin contradecir ningún precepto legal".

Por eso, prosigue la Sala, "no se da el supuesto para que se debiera ocupar de los asuntos de nuevo ingreso. No era un recién adscrito que llegara al juzgado, hipótesis prevista en la ley orgánica. Al contrario, el juez de Adscripción continuaba haciendo lo que meses atrás se le encomendó por la misma Sala de Gobierno", por lo que se trata de una situación diferente de la que contempla el mencionado artículo. Este precepto dice que las propuestas de medidas de apoyo judicial, que han de elevarse al Consejo General del Poder Judicial a través de las correspondientes Salas de Gobierno, deberán contener un "Plan de actualización del Juzgado o Tribunal con indicación de su extensión temporal y del proyecto de ordenación de la concreta función del Juez o equipo de apoyo, cuyo cometido, con plena jurisdicción, se proyectará en el trámite y resolución de los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento, quedando reservados al titular o titulares del órgano los asuntos en tramitación que no hubieren alcanzado aquel estado procesal" .

La Abogacía del Estado se opuso a la demanda de esta defensa y en la sentencia el Tribunal Supremo no advierte ninguna ilegalidad en la aprobación del acuerdo al que, recalca, llegaron ambos magistrados. Para el Alto Tribunal, el acuerdo no infringe el artículo 216 bis 2.4 de la Ley orgánica del Poder Judicial, puesto que este precepto ha de aplicarse en función de las circunstancias singulares de cada caso. Y en relación con el pacto entre ambos juez "dichas circunstancias son las consideradas por la Sala de Gobierno: era el juez de Adscripción el que había estado a cargo de la instrucción durante la prolongada baja de la titular del juzgado".

El abogado del Estado rechaza que se haya impuesto un juez "ad hoc"

La Abogacía del Estado se opuso a estimación de la demanda señalando que la Comisión Permanente del CGPJ se limitó a confirmar el acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJA, que a su vez aprobó la propuesta que "le elevaron la magistrada titular y el magistrado de Adscripción Territorial", por lo que concluye que "carece de sentido sostener que ha existido una intromisión ilegítima de los poderes públicos para apartar a la titular de la instrucción de las macrocausas cuando la Sala de Gobierno y la Comisión Permanente se han limitado a aceptar el acuerdo alcanzado" por María Núñez Bolaños y José Ignacio Vilaplana.

En su contestación a la demanda, el Abogado del Estado dice que en este caso no estamos ante un "juez ad hoc, sino ante el reparto de asuntos entre la magistrada titular y el de Adscripción Territorial, extremo que no da lugar a la vulneración del derecho fundamental invocado por la recurrente". Además, no advierte "ningún motivo espurio en el reparto aprobado, sino una decisión lógica la vista de que Vilaplana era el que se había ocupado de la instrucción de la macrocausa en el último año, de la proximidad de su finalización y de la conveniencia de que no hubiera un nuevo cambio de instructor, ya que lo había sido Alaya, Bolaños, Vilaplana y Bolaños".

Todo ello lleva al Abogado del Estado a afirmar que "nos encontramos ante una cuestión ajena a la vulneración del derecho fundamental y que, en cuanto el plan de actuación discutido concierne a exigencias o conveniencias de orden puramente interno y organizativo, conduce a una falta de legitimación activa para impugnar su aprobación".

Asimismo, llama la atención sobre el hecho de que se trata de una "medida de apoyo judicial en marcha desde hace varios años y sobre las razones que subyacen al acuerdo recurrido: evitar paralizaciones en el procedimiento penal y dotarle de estabilidad manteniendo en la instrucción al magistrado que venía realizándola en el último año, periodo en el que adoptó diversas resoluciones".

"No se ha tratado de vulnerar derecho constitucional alguno de las partes recurrentes, ni de ceder a presiones externas al proceso. Se pretendió no reduplicar esfuerzos y aplicar criterios de efectividad en el reparto interno de los asuntos", señala la institución, que recuerda que la misma distribución de asuntos ya fue adoptada por la misma Sala de Gobierno en su acuerdo de octubre de 2019 y confirmado por el CGPJ, tratándose de una "decisión lógica".