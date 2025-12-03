Sanz pretende que los médicos no se vayan de Andalucía y que regresen los que se fueron

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, tiene un plan para paliar uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la atención médica en la comunidad autónoma. Se trata de la falta de profesionales y uno de los factores que la impulsan, como es la marcha a otras comunidades autónomas o a distintos países.

Los datos oficiales avalan esta idea. El año pasado dejaron la comunidad autónoma unos 500 profesionales sanitarios, una cifra que se mantiene constante a lo largo de los últimos ejercicios. Hay que tener en cuenta que, según el Colegio de Médicos, Andalucía tiene poco más de 49.000 médicos colegiados y que el año pasado se incorporaron más de 1.400.

Entre las causas que están en el origen de esta situación destaca la falta de atractivo de determinadas plazas, habitualmente en zonas rurales; las estrictamente demográficas como es el aumento de profesionales que se retiran de la actividad asistencial por llegar a la edad de jubilación (está previsto que en los próximos cinco años se jubilen 2.854 profesionales médicos del SAS); o el desajuste actual del sistema para formar a un número suficiente de profesionales para asegurar el relevo generacional en algunas categorías de personal sanitario.

Así lo reconoció después de su comparecencia tras la celebración del Consejo de Gobierno, en la que dio cuenta de otras dos medidas encaminadas a solucionar este problema. “Tenemos un plan para la vuelta de personal y estamos trabajando para que no se vayan”, reconoció Sanz, quien adelantó que “se irá conociendo en las próximas semanas”. Las dos medidas anunciadas iban en este sentido, conseguir personal para garantizar la prestación sanitaria, especialmente en los denominados lugares de difícil cobertura, esto es, zonas rurales o del interior de la comunidad autónoma.

Adelantada ya desde hace varios días, está destinada a aquellas plazas de zonas rurales sobre las que pesan dos convocatorias desiertas y que hasta ahora no se han cubierto y que llegan a 364. Para incentivar a los profesionales se ponen sobre la mesa medidas como la “estabilidad de dos años en cada una de ellas” y la convocatoria por concurso, no por oposición. Se trata, según Sanz, de “dos importantes novedades que irán acompañadas de una redefinición del baremo de méritos en el que al optar a estas convocatorias se tendrán en cuenta como experiencia profesional destacada”.

El consejero apuesta por “incentivar el ejercicio de la profesión más allá de las retribuciones”, como son “la estabilidad, porque no es lo mismo desplazarse a un pueblo y conseguir el alquiler de una vivienda por un periodo de tres meses; el optar a esa plaza mediante concurso, no de oposición y, por último, una compensación de desarrollo de una carrera profesional”.

Para Sanz “esta iniciativa ha contado con el respaldo de la Mesa Sectorial donde participan todos los sindicatos representantes de los trabajadores y, sobre todo, de los alcaldes de estos pueblos, de los que he recibido muchas llamadas”.

No fue la única intervención de Sanz. Además expuso la prórroga de la eliminación del requisito de nacionalidad para poder ejercer de médicos o enfermeras –especialmente los primeros– en la comunidad autónoma. Se trata de una medida también encaminada a paliar el déficit de profesionales y que ha permitido, tal y como reconoció Sanz, la contratación de 840 médicos en lo que llevamos de año (en 2024 fueron 827 en todo el ejercicio) extracomunitarios. Se formalizaron 65 contratos en 2018; 177 en 2019, 479 en 2020, 678 en 2021, 846 en 2022, 1.154 en 2023, 827 en 2024 y 848 en los primeros once meses de 2025. En cuanto al personal de enfermería extranjero no comunitario, se formalizaron cuatro contratos en 2018, siete en 2019, 20 en 2020, 25 en 2021, 24 en 2022, 37 en 2023, 9 en 2024 y 4 en el tiempo transcurrido de 2025.