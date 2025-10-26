Sanz ofrece diálogo a las afectadas por los cribados y dice que perfeccionará el sistema

El consejero de andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha trasladado el apoyo de la Junta a todas las mujeres con cáncer de mama, ha ofrecido "diálogo claro" y ha reiterado el compromiso de perfeccionar el sistema. Sanz ha hecho estas consideraciones este domingo, jornada en la que miles de personas han participado en una concentración frente a San Telmo, la sede del Gobierno andaluz en Sevilla, para protestar por los fallos en el sistema de cribados.

El nuevo consejero de Sanidad ha traslado el apoyo de la Junta, "todo nuestro cariño y todo nuestro respeto", ha dicho, a las mujeres afectadas por el cáncer de mama y al conjunto de las asociaciones que las representan y las defienden. "Son auténticas luchadoras que merecen el respaldo, el apoyo y el compromiso del Gobierno de Andalucía", ha incidido Sanz. El consejero ha tendido la mano a este colectivo y les ha ofrecido "diálogo claro, sencillo y humilde" para avanzar en una "lucha común". "Quiero que todas las mujeres sientan el apoyo, el aliento y el esfuerzo del conjunto de la sociedad", ha añadido Sanz, quien ha insistido en el compromiso del Gobierno andaluz para perfeccionar y mejorar el sistema cada día