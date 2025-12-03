Sanz defiende la legalidad de contratos sanitarios del SAS frente a acusaciones de "corrupción"

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha salido al paso de las acusaciones del PSOE defendiendo con firmeza la legalidad de todos los contratos sanitarios realizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Durante su intervención en el pleno del Parlamento andaluz, Sanz ha rechazado categóricamente las imputaciones socialistas que vinculaban a la administración autonómica con supuestas "privatizaciones corruptas" y contratos con empresas investigadas en el denominado caso Mascarillas de Almería.

"La legalidad, la seguridad jurídica y la transparencia están garantizadas en toda Andalucía respecto a la contratación de material sanitario", ha asegurado Sanz, quien ha añadido que "así seguirá siendo mientras el presidente sea Juanma Moreno". El consejero ha respondido así al diputado del PSOE Mario Jiménez, a quien ha acusado de "pinchar en hueso" con sus denuncias, mientras que el parlamentario socialista ha replicado que la cuestión ha "pinchado en diente", en clara alusión al lenguaje odontológico encriptado que, según la investigación judicial, utilizarían los implicados en el caso Mascarillas para referirse al presunto cobro de comisiones.

En un tenso debate parlamentario, Sanz ha devuelto las acusaciones recordando la situación del PSOE a nivel nacional: "Hay que tener mucho desparpajo para venir a este Parlamento con un secretario de Organización en la cárcel y hablar aquí de corrupción". Por su parte, Jiménez ha criticado duramente los presuntos "mangazos indecentes" que daba la "mafia de Almería" con la contratación de productos sanitarios durante la pandemia, en referencia al contrato de urgencia de más de dos millones de euros ejecutado por la Diputación Provincial que se encuentra bajo investigación judicial.

En un giro positivo durante su comparecencia, Antonio Sanz ha anunciado que para 2026 Andalucía contará con 69 nuevas infraestructuras sanitarias que estarán "listas o en desarrollo". Según ha detallado el consejero, este proyecto forma parte de "el mayor Plan de Infraestructuras Sanitarias de la historia de Andalucía", diseñado para reforzar la capacidad asistencial e incorporar tecnología puntera en el sistema sanitario público andaluz.

De estas 69 infraestructuras, que se sumarán a las más de 100 instalaciones ya ejecutadas desde 2019, el desglose presentado por Sanz indica que 16 están ya "finalizadas" y comenzarán a funcionar en el primer trimestre de 2026. Otras 13 se encuentran actualmente "en ejecución" y entrarán en servicio a partir de abril, mientras que 21 proyectos están en fase de redacción y 19 más iniciarán sus obras a lo largo del próximo año.

Entre los proyectos más relevantes, el consejero ha destacado dos instalaciones que calificó de "fundamentales": el nuevo Hospital de Málaga, con una inversión prevista superior a los 600 millones de euros, y el Hospital Materno Infantil de Huelva, al que se destinarán 85 millones. Según ha subrayado Sanz, ambos proyectos "fueron largamente prometidos por la anterior administración pero serán una realidad con este Gobierno".

Nuevas unidades

Otro de los puntos destacados del plan anunciado por el consejero es la creación de dos unidades especializadas en protonterapia, que se ubicarán en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla y en el edificio del Hospital Materno Infantil de Málaga. La inversión total para estas instalaciones superará los 32 millones de euros, según los datos aportados por Sanz.

"Estas unidades permitirán que los pacientes andaluces puedan acceder a tratamientos oncológicos de máxima precisión sin necesidad de desplazarse a otras comunidades autónomas, lo que supone una importante mejora para la ciudadanía", ha explicado el consejero, destacando así el impacto positivo que tendrán estas nuevas infraestructuras en la calidad asistencial oncológica en la región.

El presupuesto de 2026 también impulsará otros dos proyectos que Sanz ha calificado como "estratégicos y de gran envergadura": el nuevo hospital de Cádiz y la Ciudad Sanitaria de Jaén, infraestructuras que según el consejero "estaban en un cajón abandonados por la anterior administración" y que son "absolutamente imprescindibles para la ciudadanía".

Balance de gestión

Antonio Sanz ha aprovechado su intervención para hacer un balance de la gestión sanitaria realizada desde que Juanma Moreno asumiera la presidencia de la Junta. "Ejecutar más de 100 infraestructuras sanitarias en menos de siete años y 1.800 actuaciones en infraestructuras sanitarias son para sentirse orgullosos", ha manifestado el consejero, quien ha concluido afirmando que "tenemos que seguir trabajando, pero lo que es verdad es que hoy hay hechos, realidades, que en la etapa socialista se quedaban en maquetas, en promesas".

El enfrentamiento entre el gobierno andaluz y la oposición socialista refleja la tensión política que rodea la gestión sanitaria en la comunidad. Mientras el PSOE ha intentado vincular a la administración de Moreno con supuestas irregularidades en contratos sanitarios, especialmente en relación con el caso 'Mascarillas' de Almería que se investiga desde junio de 2021, el gobierno autonómico defiende la legalidad de sus procedimientos y pone el foco en las mejoras en infraestructuras y servicios que está desarrollando.