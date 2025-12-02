La recomendación de la mascarilla en los centros sanitarios y residencias andaluces estará vigente hasta el 8 de enero

La recomendación y la obligación del uso de las mascarillas en los ambulatorios y hospitales y en las residencias de mayores públicas y privadas estará en vigor en Andalucía desde hoy, martes, hasta el próximo 8 de enero, "sin perjuicio de que en ese plazo se pueda dictar una nueva orden, dejando sin efecto la presente, cuando se produzca un retorno al escenario" de control y una evolución favorable de la incidencia del virus de la gripe y del covid.

Fuentes de la Junta de Andalucía aclaran, no obstante, que "la previsión es ampliar el plazo, siempre atendiendo a la evolución de la temporada de gripe".

Son los preceptos incluidos en la orden de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias publicada ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y consultada por Europa Press. En la norma figura que la recomendación del uso de las mascarillas afecta tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes y usuarios de los centros sanitarios y sociosanitarios cuando se pase al nivel de epidemia "bajo".

Esta recomendación pasará al grado de obligatoriedad cuando en los centros del SAS se alcance "de manera reiterada -en al menos tres días en la última semana- la fase II -aumento moderado- o la fase III -aumento sostenido- del plan de alta frecuentación y la tasa de incidencia en los ambulatorios, centros de salud y hospitales del distrito en el que se encuentre el centro haya superado por dos el valor de la tasa de incidencia", señala literalmente la orden.

En el caso de los centros privados, será obligatorio el uso de las mascarillas cuando "se alcance de manera reiterada -en al menos tres días en los últimos siete- niveles equivalentes de sus planes de alta frecuentación a las fases II y III del plan de alta frecuentación del SAS y la tasa de incidencia en Atención Primaria del distrito en el que se encuentre el centro haya superado por dos el valor de la tasa de incidencia".

También será obligatorio el empleo de la mascarilla cuando en los centros sanitarios y sociosanitarios haya una tasa -proporción de residentes enfermos sobre el total- que supere el 30% y cuando en estos centros, tanto públicos como privados, se pase del nivel bajo al medio o alto. El SAS publicará "semanalmente indicadores de vigilancia actualizados sobre la evolución de las infecciones respiratorias aguadas con el fin de facilitar de manera coordinada la toma de decisiones".