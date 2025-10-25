Preocupación entre los radiólogos andaluces por la presión y el clima de desconfianza en plena crisis del cribado de mama

La situación de los radiólogos andaluces implicados en el programa de cribado de cáncer de mama atraviesa momentos de elevada presión y preocupación profesional. En plena crisis sanitaria derivada de los fallos detectados en las revisiones y de las denuncias de varias mujeres por supuestas alteraciones o borrados de informes en el sistema ClicSalud, un comunicado interno difundido por profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha puesto de manifiesto el malestar del colectivo por la creciente tensión y la politización del debate.

La crisis del cribado de cáncer de mama en Andalucía estalló tras conocerse los fallos en la revisión de algunas mamografías, y se acentuó con la denuncia de varias mujeres por presunta alteración o borrado de informes en el sistema ClicSalud. Desde entonces, el asunto ha escalado en el ámbito político, con acusaciones cruzadas entre partidos y declaraciones institucionales que han amplificado el debate.

La situación ha hecho a los especialistas dar un golpe en la mesa en forma de un comunicado, al que ha tenido acceso este periódico, y que circula desde hace varios días por grupos de mensajería interna que reúnen a más de un centenar de radiólogos lectores de mamografías de cribado en toda Andalucía, en el que el colectivo de profesionales sanitarios que participa en dicho proceso recuerda que el programa de detección precoz de cáncer de mama es un proceso "altamente especializado", en el que intervienen equipos multidisciplinares y donde cada revisión exige una evaluación técnica detallada. "Son procesos técnicos y complejos que exigen tiempo, coordinación y serenidad", remarcan.

Aunque no está firmado ni se ha atribuido oficialmente a un centro concreto, varias fuentes del sector apuntan que su origen podría encontrarse en el grupo de especialistas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, si bien este extremo no ha sido confirmado de manera oficial. Los profesionales de distintos hospitales andaluces consultados por este medio aseguran que el comunicado refleja "de manera fiel" el sentir del colectivo, e incluso habría comenzado a compartirse entre radiólogos de otras comunidades autónomas.

En el texto, los profesionales recuerdan que los criterios de valoración e interpretación radiológica "se basan en protocolos y en la experiencia de especialistas", y subrayan que se trata de "procesos técnicos y complejos que exigen tiempo, coordinación y serenidad". Alertan de que la presión pública y la confrontación política "dificultan la capacidad de respuesta y aumentan la carga emocional de los equipos", que continúan atendiendo cada día a las pacientes "con rigor y compromiso".

El comunicado expresa además su preocupación por algunas declaraciones públicas realizadas en los últimos días, "incluso desde las más altas instancias", que, según indican, “demuestran un profundo desconocimiento de cómo funciona un programa de cribado". Los profesionales advierten de que convertir cuestiones técnicas en argumentos políticos "genera alarma, desinformación y desconfianza social".

Por ello, piden a las instituciones y representantes públicos "prudencia, respeto y rigor informativo", al tiempo que reclaman "tranquilidad para trabajar y confianza para recuperar la normalidad asistencial". "Nuestro compromiso es con las pacientes, con la ciencia y con la calidad del sistema sanitario público", concluye el texto.

El comunicado ha puesto palabras a una sensación que muchos radiólogos andaluces describen como "agotadora". Fuentes del sector reconocen que la controversia generada por los fallos en el cribado ha derivado en un clima de "inquietud" dentro de la especialidad. Algunos radiólogos hablan incluso de "cierta sensación de persecución o señalamiento", y aseguran que en los últimos días han percibido actitudes de desconfianza o comentarios negativos por parte de algunas pacientes.

"Es una situación emocionalmente difícil. La especialidad se basa en la precisión, la concentración y la serenidad, y estos días trabajamos bajo una presión inusual", indica un de los radiólogos consultados. Los profesionales insisten en que el programa de cribado "salva vidas cada año", y que mantener su eficacia requiere un entorno estable y libre de interferencias externas.

A la presión asistencial se suma el malestar por la exposición pública de algunos profesionales. Varios de los radiólogos consultados critican que en los últimos días se hayan hecho públicos, incluso en sede parlamentaria, nombres de compañeros sin cargo orgánico ni responsabilidad política. El jueves pasado, durante una intervención del grupo parlamentario Por Andalucía, se mostraron imágenes y referencias directas a radiólogos concretos vinculados al programa de cribado.

"No tenemos ningún interés en el juego político y pedimos que nuestros nombres queden al margen", reivindican los profesionales. "Nosotros seguimos atendiendo a las pacientes con el mismo rigor de siempre, pero necesitamos que se respete la dignidad de nuestro trabajo y se nos permita hacerlo sin presiones ni juicios públicos", subrayan.

Mientras tanto, el colectivo pide que se restablezca la calma para poder seguir prestando un servicio esencial para la salud pública. "El cribado salva vidas, pero para que funcione necesitamos serenidad, confianza y respeto hacia quienes lo hacemos posible", resume una radióloga consultada.