El PP recibe a Óscar Puente en el Senado con gritos de "dimisión"

La bancada del PP del Senado ha recibido al ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, con gritos de "dimisión" a su entrada al hemiciclo de la Cámara Alta, donde se celebra un Pleno extraordinario para abordar el accidente ferroviario en Adamuz que dejó 45 fallecidos.

Puente ha entrado al hemiciclo pasadas las 11:00 y la bancada del PP en bloque ha gritado "dimisión", mientras que el PSOE ha recibido al ministro con aplausos, a lo que el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha pedido silencio a los senadores.

Posteriormente, Rollán ha tomado la palabra para recordar a las 45 víctimas del accidente de Adamuz y al maquinista fallecido del siniestro de Gelida. "Trasladamos nuestras condolencias, nuestro cariño a los familiares y los seres queridos y la rápida recuperación de las personas que han sufrido alguna herida", ha expresado, antes de que el hemiciclo guardara un minuto de silencio por los fallecidos.

Este Pleno extraordinario surge también en medio de la polémica por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esta sesión, lo que ha provocado que Pedro Rollán le enviara una carta advirtiéndole de "consecuencias jurídicas".

La primera discrepancia entre los dos grupos mayoritarios la protagonizan sus respectivos portavoces. Por parte del PP, Alicia García Rodríguez, acusó al jefe del Ejecutivo de estar "escondido en su búnker de la Moncloa" y le ha denominado "cobarde, cruel y déspota". La réplica la ha ofrecido Juan Espadas quien ha aclarado que "el Gobierno está aquí para dar explicaciones" y ha defendido "el respeto a la Constitución".