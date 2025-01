El PP andaluz exige al Gobierno igualdad de trato a todos los ayuntamientos en riesgo financiero

Córdoba/La Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acordó hace unos días una moción a partir de la cual insta al Gobierno central a que “de manera extraordinaria y urgente” se establezcan medidas para solucionar de manera definitiva la situación de los ayuntamientos en situación de especial dificultad económico-financiera, bien por riesgo de sostenibilidad como por riesgo financiero.

El PP llevará ahora esa misma moción para su aprobación a la Junta de Gobierno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), tal y como ha anunciado el presidente del Comité Regional de Alcaldes del PP, José María Bellido. Lo ha hecho público tras una reunión con alcaldes populares de Córdoba en la que ha estado acompañado del secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, quien ha exigido "al Gobierno de Sánchez igualdad de trato para todos los ayuntamientos, que todos puedan tener una respuesta ante la situación agónica que les provoca la deuda y el perjuicio a sus vecinos, porque hasta ahora la ministra Montero les ha dado la espalda".

En este sentido, el secretario general del PP de Andalucía ha añadido que cuando esos ayuntamientos en dificultades financieras han ido a pedir ayuda, “se han encontrado la negativa de la ministra de Hacienda y como única solución, que le suban los impuestos a sus vecinos, que son os tienen que pagar una deuda de la que no han sido responsables”.

Es el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de El Guijo, un municipio cordobés de apenas 300 habitantes y cuya deuda duplica su presupuesto anual. Según ha explicado su alcalde, Jesús Fernández, “esta situación nos afecta en que no podemos tener un comedor escolar, ni un espacio cubierto para los niños y niñas de nuestro pueblo, un centro cultural para nuestros jóvenes, una residencia de mayores, ni siquiera construir un polígono industrial ni ofrecer ilusiones a nuestros jóvenes para que no tengan que marcharse”. “Queremos igualdad”, ha reivindicado, “queremos los mismos derechos que cualquier otro ciudadano de nuestro país, porque las obligaciones sí son las mismas”.

Repullo ha afirmado que “hay que evitar la hemorragia financiera de este Gobierno, que todo lo que recauda lo despilfarra, y hay que evitar que los ministerios mercadeen con los ayuntamientos en función de su propio interés político”. “Es lo que ha pasado en Jaén --recuerda--. Al PSOE le interesaba echar a nuestro alcalde y para conseguirlo han mandado a la ministra María Jesús Montero”.

Un poco de historia

Mientras, Bellido ha echado la vista atrás para recortar que los municipios españoles, "allá por los comienzos de la década del 2010", atravesaban muchos una situación económica muy compleja y que ante esa situación "hubo una medida del Gobierno de España que nos permitió acometer la deuda que había fundamentalmente con proveedores".

Bellido ha añadido que ese plan consiguió que "gran parte o una parte de los ayuntamientos pudieran salir" de esa difícil situación, "pero otros, por gestiones generadas, se quedaran con una enorme deuda financiera, transformaron la deuda mercantil, la deuda comercial, en deuda financiera".

El presidente del Comité Regional de Alcaldes del PP ha añadido que eso ha provocado que durante los últimos años "multitud de ayuntamientos" no hayan podido salir de esa situación de extremo riesgo financiero o de riesgo financiero, "donde se repercute su servicio público municipal; esa situación ha provocado que municipios como Jaén o Jerez, y otros más pequeños a lo largo de toda España, hayan visto cómo sus ciudadanos veían mermados lo que podían recibir de sus ayuntamientos, servicios públicos de todo tipo, desde la recogida de basura, al transporte público, los propios servicios deportivos y cualquier competencia que tengan en municipal se debía perjudicar".

Bellido ha insistido en que desde el municipalismo se la ha pedido siempre al Gobierno una solución "completa, integral y conjunta" para que todos los ayuntamientos pudieran resolver su situación financiera "una solución que solo se ha acordado por parte del Gobierno para uno, el de Jaén, ni más ni menos que en el marco de una moción de censura, en una negociación no con el alcalde ni con el Ayuntamiento sino con quien iba a presentar la moción de censura, alejándose de las instituciones".

El presidente del Comité Regional de Alcaldes del PP ha defendido que, mientras ha ocurrido eso en Jaén, al resto de ayuntamientos el Gobierno les hace caso omiso al no plantear ninguna solución en conjunto "tras las distintas resoluciones al respecto de FEMP, de la FAMP y del municipalismo".

Bellido ha demandado al Gobierno que trabaje "ya" con la FEMP, con la FAMP y con los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos que están afectados para aplicar esa solución conjunta. "Desde el Grupo Popular, vamos a llevar la misma moción que se aprobó en la FEMP a la FAMP, con el ánimo de retomar ese acuerdo que había unánime de todos los partidos antes de esta situación, y que podamos volver a reclamar lo que entendemos que es de justicia, que es que no puede haber ciudades, no puede haber municipios, no puede haber ayuntamientos ni ciudadanos que por una pésima gestión financiera anterior lleven arrastrando años, ya vamos por décadas casi contando, que su pueblo, que su ciudad, no tenga los mismos servicios públicos que otros municipios que están cerca", ha sentenciado Bellido,