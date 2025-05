El portavoz de Adelante acusa al Parlamento de Andalucía de "dejación de funciones"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha acusado al Parlamento de Andalucía "no ha estado a la altura" ante la querella que le interpuso la Fiscalía Superior de Andalucía por sus declaraciones tras la muerte de un vendedor ambulante senegalés en Sevilla tras una persecución de la Polícia Local por cuanto ha considerado que "no ha protegido los derechos de sus diputados".

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) inadmitía a trámite esa querella de la Fiscalía Superior y la ha archivado, García considera que deja "negro sobre blanco" que las críticas que hizo el portavoz de Adelante acerca de "racismo institucional" por la actuación de la Policía persiguiendo a un vendedor callejero que acabó ahogado en el río Guadalquivir en su huida, "forma parte de la libertad de expresión" y que "es legítimo recoger determinadas reivindicaciones y que forma parte del trabajo de los parlamentarios".

La crítica del portavoz de Adelante hacia el Parlamento la ha sustentado en una conclusión de agravio comparativo, por cuanto se ha barruntado que "si esto que me pasó a mi le pasa a un diputado de derechas el Parlamento hubiera actuado de otra forma", por lo que ha inferido que se trata de "una dejación de funciones". "La Presidencia del Parlamento ha pecado de partidismo", ha concluido.

Hace dos semanas García se reunió con el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ante su petición de amparo por la querella de la Fiscalía Superior a instancias de una denuncia policial, encuentro del que surgió un encargo a los servicios jurídicos del Parlamento para la elaboración de un informe sobre la vulneración de los derechos de los diputado y la inviolabilidad por sus manifestaciones en el ejercicio del cargo.

A la espera de las conclusiones de ese trabajo, el portavoz se ha ratificado en la idea de que la Asamblea legislativa autonómica "no se ha puesto en su sitio", un hecho que ha atribuido a que "ha pecado de partidismo" por cuanto "ha estado no amparando, no protegiendo los derechos de sus diputados", que en su caso ha atribuido al hecho de ser "críticos con el PP y la extrema derecha".

"Hoy volvemos a exigir que el amparo siga su curso", ha continuado explicando José Ignacio García, convencido de que la reacción de la Mesa del Parlamento a su petición de amparo "ha llegado tarde y mal atendiendo" a su petición, por lo que ha reclamado sentar un precedente ante lo que "pueda pasar en el futuro" para que "nadie más, en función de sus intereses, pueda coaccionar a un diputado".

El auto del TSJA concluye que no hubo delito sino el ejercicio del derecho a la libertad de expresión por lo que procedía a acordar inadmitir a trámite y archivar la querella interpuesta por la Fiscalía contra el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, por la posible comisión de un delito de injurias, en su caso a la Policía, por sus declaraciones después de que un mantero senegalés falleciese al tirarse al río Guadalquivir cuando huía de unos agentes que estaban en pleno dispositivo contra la venta ambulante ilegal en Sevilla. El auto de archivo explica que en un acto público, el parlamentario manifestó que lo sucedido el 29 de diciembre de 2024 había sido un “acto de racismo institucional, violencia policial y de represión”, señalando que por tener 34 camisetas le persiguió la Policía Local “hasta la muerte”.