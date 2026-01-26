Óscar Puente: "Si se hubiera auscultado la vía un día antes del accidente de Adamuz, no se hubiera visto nada"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este lunes que, aunque se hubiera auscultado la vía un día antes del accidente de Adamuz (Córdoba), "no se habría visto nada". "La auscultación no nos hubiera ofrecido ninguna información relevante. Por eso, cuando yo he hablado de que ha sido un accidente extraño, no me estoy refiriendo, como alguno pensó, a ningún sabotaje, aunque esa hipótesis tampoco se ha descartado en ningún momento, pero no es la plausible ni la que en este momento, ocupa el lugar principal. Lo que digo de extraño es que es un accidente que realmente, aparentemente, parece muy difícil de detectar", ha subrayado.

En declaraciones a La Hora de TVE, Puente ha insistido en que la hipotésis que se baraja como más probable es que la ruptura de la vía que provocó el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz se produjo en la parte del carril nuevo, instalado en mayo de 2025, junto a la soldadura con el carril antiguo, por lo que ahora toca delimitar si hubo un problema con la soldadura o la ruptura tuvo lugar por la torsión del raíl.

"Es decir, cuando el tren ya, una vez que el carril rompe lo suficiente como para impedir la continuidad de los bogies del tren y, por tanto, quedar en el aire y no poder seguir sobre la vía, al caer el peso del tren sobre el raíl, se tumba", ha explicado.

Por tanto, para Puente, que haya roto el carril al lado de la soldadura, "por lo que dicen los expertos, es lo normal". "No quiere decir que (la causa) sea la soldadura, puede serlo. Por eso hay que examinarla, hay que examinar en laboratorio tanto el raíl como la soldadura y ver qué es lo qué ha pasado y por qué se ha producido esa ruptura", ha precisado.

Niega fallos de localización del Alvia en Adamuz

Puente ha negado que se desconociera dónde estaba el Alvia accidentado en Adamuz tras chocar contra dos vagones del Iryo que circulaba en la vía contigua. Ha sostenido que “en ningún momento se produce una pérdida de situación de dónde se encuentran los trenes”.

Puente ha explicado que Adif “tiene controlado en todo momento los vehículos de manera aproximada en los circuitos que ocupan entre balizas”. Ha añadido que, en este caso, el circuito era “muy pequeño” y que el tren “siempre aparece en pantalla”. Según su versión, el Alvia “aparece detenido” y ese hecho “hace que salten las alarmas en el centro de control y por eso la llamada del centro de control al maquinista”.

En plena polémica sobre la comunicación y la respuesta inicial, el ministro ha asegurado que se puso en conocimiento de los servicios de emergencia que había heridos “desde el primer momento”, porque “rápidamente se sabe que hay dos trenes involucrados”. Al mismo tiempo, ha señalado que no dispone del dato de cuánto tardaron en llegar los servicios de emergencia, al no ser competencia de su ministerio: “los servicios, como saben ustedes, están distribuidos en las comunidades autónomas” y, en este caso, “es la Comunidad Autónoma de Andalucía la que dispone de todos esos datos”.

La posición de Adif y el aviso al maquinista

Puente ha ligado la activación de las alarmas a lo que el centro de control vería en pantalla: el Alvia detenido. En su explicación, el sistema ubica los trenes en los circuitos “entre balizas”, con distintos tamaños, y ha insistido en que aquí el circuito era pequeño. De ahí su conclusión: no hubo un vacío de información sobre la ubicación, sino una detección que desencadenó la llamada al maquinista.

El ministro ha remarcado que, aunque existan “circuitos más grandes, de más kilómetros”, se sabe que un tren está en un tramo, aunque no en el punto exacto. En este caso, ha subrayado, el tren “siempre aparece en pantalla”, y por eso rechaza la idea de que se perdiera la referencia del convoy.

La comunicación a emergencias y el foco de la polémica

Sobre cuándo se trasladó que había dos trenes implicados, Puente ha respondido que los servicios de emergencia supieron desde el inicio que había heridos en los trenes, porque “rápidamente se sabe que hay dos trenes involucrados”. Ha reconocido, no obstante, que no puede aportar el tiempo de llegada de los recursos de emergencia y ha apuntado que Andalucía dispone de esos datos y “supongo que los ha proporcionado”.

Aun así, ha introducido una valoración general sobre la rapidez con la que, “hasta donde nosotros sabemos”, se personaron los servicios de emergencia: “en un periodo de tiempo muy breve”. Lo ha enmarcado en el debate público de estos días, al señalar que “sobre esto también hay mucha polémica”.

Por qué se atiende primero al Iryo, según el ministro

Puente ha argumentado que, cuando los servicios de emergencia llegan al lugar del accidente, “se topan primero con el Iryo”. En su relato, “lo primero que ven” al acceder por los caminos es ese tren, “porque está detenido justo a la altura del edificio técnico de Adif”. Y ahí, ha añadido, había heridos y “mucha gente que necesitaba atención”, por lo que le parece “lo más lógico” que se atienda primero a quienes se encuentran de frente.

En ese contexto, ha rechazado que se cargue contra la actuación de los equipos por no llegar antes al Alvia: “me parece, permítanme incluso decir que tiene un punto de maldad, cargar sobre los servicios de emergencia”. También ha descrito, “sin datos”, que los recursos “no llegan todos de golpe” y que las primeras ambulancias atienden lo que tienen delante, mientras el resto se incorpora “progresivamente”.

“Rompo una lanza” por la actuación en un “escenario difícil”

Puente ha recordado que entre los dos trenes había “más de 500 metros”, con el Alvia “en la oscuridad”. Además, ha añadido que, en el trayecto desde el Iryo hacia el Alvia, había heridos y “gente que salió despedida” que tuvo que ser atendida en la vía.

Con esos elementos, ha defendido la actuación: “yo rompo una lanza por los servicios de emergencia, aunque no sean de mi competencia”. Ha concluido que “no se les puede reprochar cómo han actuado”, porque lo hicieron en un “escenario tremendamente difícil” y con “una enorme profesionalidad”. Según ha dicho, esa es también la impresión que, “por lo menos”, le han trasladado “las víctimas con las que he podido hablar”, con “agradecimiento” y destacando “la profesionalidad” de los equipos.