Oferta empleo público en la Junta: 3.422 plazas de administración general, el 75% de acceso libre

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Oferta de Empleo Público de 2025 para la Administración General de la Junta, que asciende a 3.422 plazas de las que un 75% serán de acceso libre. En concreto, en turno libre se convocarán 2.568 plazas (976 de funcionario, 1.526 de personal laboral y 64 de laboral indefinido no fijo) y para promoción interna se reservan 856 (602 de personal funcionario y 254 de laboral).

La Junta de Andalucía mantiene su compromiso de reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8%, conforme a la tasa de reposición permitida por el Gobierno de España en los presupuestos prorrogados de 2023 y dando prioridad absoluta a la inclusión en la OEP de todas las plazas ocupadas con carácter temporal al finalizar el primer semestre de 2025 y no incluidas en los procesos selectivos pendientes.

Para el reparto de las plazas ofertadas se han tenido en cuenta las necesidades detectadas por cada consejería y se han incluido puestos para los nuevos cuerpos y especialidades creados por la Ley de Función Pública de 2023, como el Cuerpo Superior de Administración, especialidad Régimen Jurídico.

Casi mil nuevos funcionarios

En el caso de las 1.578 plazas de personal funcionario (976 acceso libre y 602 de promoción interna) se hace una apuesta importante por la incorporación de efectivos en el área de régimen jurídico, la prevención y extinción de incendios, la gestión de prevención de riesgos laborales, diversas ingenierías, ciencias sociales y del trabajo.

En cuanto a los 1.844 puestos de personal laboral (1.526 de acceso libre, 64 laboral indefinido no fijo -de acceso libre y que no computan para la tasa de reposición- y 254 promoción interna), esta oferta apuesta por reforzar los efectivos en sectores de actividad vinculados a la prestación de servicios esenciales y a la atención directa en los ámbitos relacionados con la docencia, los servicios sociales y los sanitarios, así como la inclusión de aquellas categorías con mayores índices de temporalidad o carga de trabajo.

Además, se reservan 343 plazas para aspirantes con discapacidad, de las que 65 son para el turno de discapacidad intelectual y 35 para personas con enfermedad mental).