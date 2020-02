El número de altos cargos de la Junta con 'paga' para vivienda sigue creciendo

El número de altos cargos de la Junta de Andalucía que cobra una retribución extraordinaria para pagarse la vivienda sigue subiendo. Aunque el PP en la oposición criticó esta práctica, el Gobierno de coalición está haciendo uso de este derecho, y en mayor medida que el último de la presidenta Susana Díaz. En la actualidad, hay 86 cargos que han cobrado esta cantidad adicional, por lo que suman un coste de 95.932 euros mensuales. Entre éstos, hay nueve consejeros. No lo cobra el presidente Juanma Moreno, que tiene residencia en Málaga, aunque vive del alquiler en Sevilla.

El argumento que empleó el Gobierno socialista es que, en efecto, hay muchos consejeros, viceconsejeros, secretarios y directores generales que deben vivir en Sevilla y que son de otras provincias andaluzas, por lo que necesitan un plus además de su salario. El PP lo criticó, pero en cuanto formó Gobierno lo justificó bajo la misma razón que antes había negado. Sin embargo, el nuevo Gobierno está haciendo un uso de esto más extendido. La administración de Susana Díaz terminó pagando a 58 altos cargos, con un coste mensual de 59.929 euros. El Gobierno de coalición tenía en julio de 2019 a 73 altos cargos en esta situación; ahora son 86.

Todas las retribuciones de los altos cargos de la Junta se renuevan, trimestralmente, en el portal de transparencia de la Junta, donde se detalla el salario mensual, el extra por vivienda, los gastos en viaje y su declaración de intereses. El Gobierno andaluz mantiene que esta cantidad sigue siendo mucho menor a lo que se ha ahorrado el erario por la reducción de altos cargos, que ha supuesto un ahorro de unos 14 millones de euros. Las viviendas cuestan a la Junta 1,1 millón de euros al año.

Las cantidades que perciben los cargos varían mucho. La máxima es de 1.426,70 euros, que cobran casi todos los consejeros, a excepción del de Salud, Jesús Aguirre, que ingresa 147,1 euros. No sólo hay responsables de la administración radicada en Sevilla, sino que también cobran delegados provinciales con domicilios lejanos de la capital.

Indemnizaciones por ceses

El portal de transparencia de la Junta también informa de que hay seis ex altos cargos de esta administración que están cobrando mensualidades por su cese. En su mayoría son ex secretarias generales, e ingresan una media de 5.100 euros brutos mensuales. Tres de éstas lo harán durante 12 meses.

El cobro de un extra por vivienda está justificado, debido a las dimensiones de Andalucía, del tamaño de varios países europeos. Los salarios de los altos cargos de la Junta están en la zona más baja de los de las comunidades españolas. Para que no todos sean sevillanos, se hizo necesario pagar un plus para el alquiler. En el caso del presidente, cuando se terminó de restaurar el Palacio de San Telmo se habilitó una residencia oficial, pero José Antonio Griñán no quiso utilizarla y se ocupó el espacio para oficinas.

Susana Díaz siguió viviendo en el barrio donde siempre ha residido y Juanma Moreno utiliza la casa que ya ocupaba cuando sólo era el líder de la oposición.