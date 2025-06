Moreno echa gasolina a la Conferencia de Presidentes: "El Gobierno debe aprender a respetar las normas"

Un paso más en la escala de tensión política en torno a la Conferencia de Presidentes. Y un paso más que llamativo porque Juanma Moreno no suele ser de los líderes populares que echa gasolina a los incendios. Sin embargo, en la mañana de este martes ha cambiado su proceder habitual añadiendo presión al Gobierno central a cuenta de la reunión que está prevista el próximo viernes 6 de junio en el Palacio de Pedralbes en Barcelona entre el presidente Pedro Sánchez y las comunidades autónomas.

"Espero y deseo que el Gobierno aprenda a que tiene que respetar, cumplir y hacer cumplir las normas", ha dicho Juanma Moreno al respecto de la polémica sobre la elaboración del orden del día con los asuntos que se tienen que debatir. "Desde distintas comunidades autónomas (todas las gobernadas por el PP) consideramos que hay asuntos de máxima actualidad que necesitan de un debate serio y riguroso en esa Conferencia de Presidentes, desde el caos ferroviario que estamos padeciendo especialmente en Andalucía, hasta la financiación o la falta de profesionales sanitarios", ha explicado. "Lo que esperamos es que el Gobierno cumpla con las normas vigentes, aunque estamos ya acostumbrados a que no solamente no respete, sino que incumpla de manera sistemática y retirada las normas".

Las declaraciones de Juanma Moreno se producen, además, en un contexto muy crispado en las relaciones entre el PP y el Gobierno central. Tanto que hay quien desliza que los barones populares estarían dispuestos a hacer un plante a Pedro Sánchez en esta Conferencia de Presidentes. El líder andaluz no se ha referido a esa posibilidad, poniendo la presión en el Gobierno central. "Ahora mismo no hay orden del día en la Conferencia de Presidentes, nosotros hemos mandado la propuesta, no se aprobó la propuesta que propuso el Gobierno porque hubo votación y ahora mismo no hay orden del día y sin orden del día no puede haber reunión; a quien le corresponde asumir la responsabilidad es al Gobierno".

"Si el Gobierno cumple con el reglamento y con las normas de la Conferencia de Presidentes y atiende la petición de nuestro orden del día, las cosas se podrán desarrollar conforme a las normas establecidas y todo funcionará. Si no lo cumplen, pues evidentemente no hay orden del día y será difícil ir a una reunión donde no hay orden del día", ha insistido.