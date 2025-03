Montero carga contra Moreno por rechazar la quita de deuda: "Aparentan institucionalidad pero se levantan de la mesa"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reprochado este jueves la actitud de los representantes del Gobierno andaluz en la reunión técnica que mantuvieron ambas administraciones de forma telemática sobre la condonación de la deuda en manos de mecanismos de financiación del Estado, que para Andalucía supone una quita de 18.791 millones, un 47% del débito total de la comunidad.

Preguntada en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Ministerio para presentar los datos del cierre del ejercicio presupuestario 2024, Montero ha sostenido que los técnicos de la Junta de Andalucía "tenían instrucciones de levantarse a los cinco minutos de comenzar esa reunión", por cuanto con esa inmediatez ha considerado que "en ningún momento se diera pie a que el Gobierno de España pudiera explicar los datos relativos a Andalucía".

La vicepresidenta y ministra ha inferido de ese comportamiento del Gobierno andaluz que "dan apariencia de que cumplen con la institucionalidad, pero la realidad es que no", convencida de que "se levantan de las reuniones porque no pueden explicar el no", conclusión que ha apoyado en el hecho de que "lo hicieron en el Consejo de Política Fiscal y lo hacen nuevamente en la reunión técnica", que ha calificado como "bastante anodina". Ha sostenido Montero que este comportamiento obedece a que "el señor Moreno Bonilla es más genovés que andaluz, está atendiendo más a las indicaciones de Génova que a los intereses de Andalucía".

"No tienen argumentos para decir por qué plantean un no a la quita de la deuda", se ha reafirmado Montero en su análisis del comportamiento del Gobierno andaluz, antes de "lamentar una vez más esa falta de lealtad institucional". Montero ha defendido que "seguiremos trabajando para tener acuerdo en la reforma del modelo de financiación", objetivo que ha vinculado a que "se acompañe de una quita de la deuda", que ha situado como "medida que permita sanear las cuentas públicas". Hasta ese propósito ha argumentado la necesidad de celebrar reuniones técnicas que "nos aproximen a la foto que tiene cada comunidad autónoma" y de esa forma saber "cuándo se amortizan sus préstamos, cuáles son los que más le interesa amortizar, cuál es su vida media, qué intereses".

Ha esgrimido que Andalucía "es la comunidad autónoma que en términos tanto relativos como en términos globales más se beneficia de esa quita de la deuda" y ha sostenido entonces que el Gobierno andaluz no podrá blandir "un trato discriminatorio respecto a otras comunidades autónomas", que ha señalado como "un mantra que utiliza el PP y da igual cuál sea la cuantía".

Ha indicado que "ahí está la hemeroteca" para ilustrar que la Junta de Andalucía dijo "que no aceptarían una quita de deuda por debajo de 17.000 millones de euros" cuando ahora el ofrecimiento del Gobierno roza los 19.000 millones y ha remarcado la conclusión de que "Andalucía reduciría el 50% de su deuda".

Rebajar a la mitad la deuda ha apuntado Montero que "es importante para la autonomía financiera de esta comunidad autónoma, para que se pueda financiar en su totalidad en los mercados, para que pueda obtener mejores condiciones también en su salida a los mercados y para que se pueda ahorrar en intereses 1.400 millones".

Ha esgrimido un "qué contradicción" sobre las reclamaciones de Andalucía de infrafinanciación anual en comparación con la media de las regiones, que cifra en 1.522 millones, hecho que ha atribuido a que "Moreno Bonilla ponga antes el interés del Partido Popular que el interés de mi comunidad autónoma, de una parte tan importante del territorio español". La también secretaria general del PSOE de Andalucía ha calificado de "incomprensible" el rechazo de las comunidades autónomas del PP a "una quita de deuda de más de 83.000 millones de euros" y ha considerado que "no lo entienden los ciudadanos".