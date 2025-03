El Ministerio de Hacienda ofrece un ahorro de 1.400 millones que "no valen" a la Junta de Andalucía

No se han entendido porque cada una hablaba de una cosa diferente. El Ministerio de Hacienda de la quita de una buena parte de la deuda que la Junta mantiene con las arcas del Estado, y la Consejería de Hacienda de una reforma del modelo de financiación autonómico que la Junta lleva años reclamando. Y, a partir de ahí, cada administración ha planteado sus argumentos.

Como ya se conocía, la propuesta suma una quita de 18.791 millones de euros con los que el departamento que dirige María Jesús Montero entiende que "Andalucía recupera su autonomía financiera". En concreto, el ministerio plantea la condonación de los créditos que la Junta tiene con el Estado a través de los diferentes mecanismos del sistema de financiación autonómica, lo que supondría una reducción de 1.400 millones de euros de intereses futuros que se podrían utilizar para gastos sociales, siempre que no incumplan la regla de gasto.

Un elevado nivel de ahorro para las arcas públicas andaluzas que al Ejecutivo autonómico no le sirve. La consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, fue ayer muy clara en su rechazo. "No nos sirve; con ese dinero que nos ahorramos no podemos gastarlo en los servicios públicos de Andalucía; no genera más margen de gasto". La consejera de Hacienda insistió en varias ocasiones durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el Palacio de San Telmo en que el ahorro de los intereses por la reducción de los préstamos no puede gastarse en servicios públicos según ha confirmado la propia Autoridad Fiscal Independiente, Airef.

"¿Cómo pago yo con eso las carreteras estropeadas por la dana? ¿cómo contratamos más médicos? No nos sirve y eso lo sabe la ministra y lo decía ella en 2018. La solución a los problemas es que la Montero de 2025 se encuentre con la Montero de 2018".

Pero desde el Ministerio de Hacienda lo analizan de una manera completamente diferente. "Andalucía perdió su autonomía financiera hace más de quince años. Desde entonces no ha podido financiarse por sí misma y ha dependido del Estado. Con la condonación la comunidad volverá a recuperar plenamente su autonomía financiera y, por tanto, podrá ejercer con libertad su autonomía política".

Con la quita de la deuda, el ministerio plantea que Andalucía podrá financiarse a través del mercado en su totalidad, dado que los vencimientos estimados para los próximos años no excederán de los 3.000 millones de euros (cifra que se recoge en el Plan Plurianual de Endeudamiento como necesidades a financiar en mercado). Así, de los 40.629,54 millones de euros de deuda de Andalucía, estimados a cierre de este ejercicio, 22.230,63 millones es deuda con el Estado y 18.398,90 millones es deuda con los mercados privados.

El planteamiento del Ministerio es que lo idóneo es cancelar los préstamos desde 2016 hasta 2019 y, agotados éstos, comenzar con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 2024 y de años anteriores por orden. La justificación es cancelar los préstamos que producen un mayor ahorro de intereses a la comunidad autónoma. Con esta propuesta, Andalucía reduciría un 85% de su deuda con el Estado, y podría financiarse íntegramente en los mercados sin necesidad de la tutela del Gobierno.

Con esta forma de aplicar la medida, la vida media de los préstamos se mantiene antes y después de la asunción de la deuda por parte de la Administración General del Estado," lo que da neutralidad financiera a la medida". Además, el tipo medio que Andalucía paga por los intereses al FLA desciende a la mitad con la medida, lo que le produce un ahorro en costes financieros futuros.

Pero la Junta niega la mayor. Según defienden, Andalucía es completamente autónoma y puede salir a los mercados financieros privados si así lo estima con el cien por cien de la deuda para refinanciar. Es más, Carolina España argumentaba un informa de la consultora Fitch en la que detallaba que la condonación de la deuda sólo beneficiaría a la solvencia financiera de Asturias y Cantabria.

El Gobierno andaluz se reafirma en su postura: no aceptará la quita de la deuda. "Escribimos una carta explicando que queríamos una propuesta de financiación y no nos han planteado ninguna", decía Carolina España.

"Por qué en los siete años que lleva María Jesús Montero en el ministerio no ha reformado el sistema de financiación? O por lo menos que nos compense con los 1.522 millones de euros al año que perdemos con respecto a la media. Esos sí que los podríamos usar para la sanidad o la dependencia", defendía la consejera portavoz de la Junta.

Un encuentro de cinco minutos

La reunión técnica entre el Ministerio de Hacienda y la Junta de Andalucía fue telemática y no duró más de cinco minutos; el tiempo que tardaron en averiguar los de la Junta que sólo se hablaría de deuda y no de financiación. La reunión se había convocado expresamente para ese asunto pero desde el Ejecutivo autonómico habían enviado una carta pidiendo expresamente hablar de financiación.

A pesar de esa discrepancia, desde el Gobierno andaluz defendían rotundamente que no se han roto las relaciones con el Ministerio de Hacienda, que son "leales" entre instituciones y que seguirán hablando de todos los asuntos que se pongan por delante. Eso sí. Ya dan por sentado que no habrá una reforma del modelo de financiación. Un extremo que desde el PSOE no comparten; insisten en que ambas cosas son compatibles y buenas para Andalucía.