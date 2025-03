Las lluvias superan ya el promedio de todo el año en la mitad de Andalucía

Debe de haber niños con seis años de edad que verían el paraguas en casa, en el rincón del paragüero, y no estarían del todo seguros de si era un objeto más de adorno o uno de esos cachivaches viejos y en desuso, como los vídeos VHS o la cadena de música, que tienen un sustituto digital o un espacio en la nube cibernética. Pero para nubes, negras zaínas, negras de aguaceros, las de este año hidrológico. Un año histórico en que esos niños han descubierto la utilidad del paraguas y los adultos han rememorado aquellos tiempos remotos de la lluvia, de la lluvia de verdad. Porque lo ocurrido desde septiembre hacía muchos años que no se veía en Andalucía, al menos en su mitad occidental, donde las lluvias han sobrepasado la marca de numerosas zonas del norte de España.

El mapa del país ha dado la vuelta por el eje transversal. El norte al sur y el sur al norte. Hay puntos tradicionalmente húmedos en Galicia, Asturias y Cantabria donde las lluvias han sido menos cuantiosas que en otros de Andalucía. El paso de las cuatro borrascas de marzo ha dejado imágenes insólitas, olvidadas, casi exóticas. El resultado más llamativo, aparte del rompecabezas del mapa pluviométrico, ha sido que en media Andalucía ha llovido ya más que lo que llueve en todo un año.

Los datos proceden de la Agencia Estatal de Meteorología. Son los informes que publica cada diez días y que recogen las estadísticas de las lluvias desde el 1 de septiembre en 86 observatorios de toda España, entre los que figuran los ubicados en las ocho capitales andaluzas, en Jerez y en Morón. El sábado se publicó el boletín más actualizado. Las cifras son hasta el 20 de marzo, justo después de la tempestuosa travesía de la borrasca Martinho. Desde el 1 de septiembre de 2024 a este 20 de marzo de 2025, Jerez, con 813 litros por metro cuadrado, ha sido la ciudad andaluza donde más ha llovido. Le han seguido Huelva (696), Morón (689), Sevilla (606), Córdoba (604), Málaga (600) y Cádiz (599). Los observatorios de estos municipios han igualado y sobrepasado la cantidad histórica de todo un año.

No ocurre lo mismo con las capitales de Jaén (382) y Granada (308), que aún tienen un margen para rebasar lo caído de la media anual, según el histórico de treinta años entre 1980 y 2010, y Almería (97), cuyo centro de datos situado en el aeropuerto no sólo no supera la media anual histórica sino que consta como el único observatorio de los diez de Andalucía donde ha caído menos agua de lo habitual para un 20 de marzo.

Jerez, a la cabeza pluviométrica de España

El tránsito de Martinho ha sido el cuarto episodio de bajas presiones atmosféricas de un proceloso mes de marzo que venía ya mojado por las borrascas Jana, Konrad y Laurence. El balance de lluvias está marcando un hito después de más de una década de extrema escasez, con la anecdótica salvedad de 2018. El caso de Jerez ha sido sintomático. El Guadalete ha llegado varias veces a la alerta roja por desbordamiento y la situación ha requerido el desalojo preventivo de vecinos de varias poblaciones del entorno rural.

No es de extrañar. Los números son elocuentes: 813 litros recogidos hasta el 20 de marzo en el observatorio de Jerez, el octavo centro de datos meteorológico del país donde más ha llovido, han superado los registrados en La Coruña (790 litros), Lugo (785) o Santander (770), por citar tres localidades señeras para el agua. No es de extrañar la apariencia de piscinas olímpicas de las calles del centro jerezano durante las horas más centrales de la última borrasca.

Huelva y Morón, más agua que en Gijón

Los casos de Huelva y Morón han sido igualmente llamativos. Aparte de las decenas de carreteras afectadas, es dable destacar los socavones que han atemorizado a los conductores de la A-49 entre Huelva y Sevilla. En alguno de los boquetes, repletos de agua, podrían instalarse batracios y peces de superficie.

Un grupo vacas y caballos son mudados en una marisma de Hinojos (Huelva). / Julián Pérez / EFE

Los 696 litros de Huelva y los 689 de Morón hasta la fecha son más numerosos que los de Avilés (674), Oviedo (558), Gijón (626), Orense (513) y Pamplona (523). Hay marismas onubenses donde han tenido que sacar a las reses de los estables, que es el verdadero marcador de un año lluvioso. Por su lado, el municipio sevillano, donde el arroyo Salado ha amenazado con inundaciones, es el lugar de España donde más ha descargado Martinho: 165 litros desde el 10 al 20 de marzo.

Episodios trágicos

Marzo ha sido un mes poco propicio para las lavadoras en Sevilla, Córdoba, Málaga y Cádiz, donde ha habido no pocos vecinos, sobre todo la población de más edad, con inevitables temores a pisar una calle donde las alcantarillas, agotadas, habían dejado de dar abasto. Los charcos y los canales eran comunes en las calles y en las azoteas, donde la ropa ha estado ausente por un prolongado periodo de tiempo.

Que las tragedias se hayan concentrado en Sevilla (dos muertos), Córdoba (uno) y en Málaga (un desaparecido) resulta coherente con la acritud de la última borrasca en estas zonas. Junto a Cádiz, son tierras muy hartas de agua donde el sol se ansía como... sol de mayo.

Los comités de sequía se reúnen esta semana

Los desbordamientos del Nilo fueron los responsables de que las poblaciones asentadas en aquel estuario periódicamente inundado se convirtieran en civilizaciones, las primeras civilizaciones históricas. Aquel Creciente Fértil tiene émulos menores en numerosos valles andaluces. En estas latitudes son numerosas las poblaciones agrícolas pendientes de los dictados de las administraciones, que hasta este año habían decretado restricciones al riego. Esta semana se reúnen al fin los comités de sequía después de varias citas pospuestas a causa de la sucesión de borrascas. El comité de sequía de las cuencas mediterráneas se celebrará mañana, martes 25, el de la demarcación hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras será el miércoles y el del Barbate se producirá al día siguiente, el jueves. La Junta de Andalucía ha adelantado que habrá más agua para riego y más posibilidad de una fertilidad creciente.