La Junta rechaza 518 enmiendas al Presupuesto de Andalucía para el año que viene

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha rechazado las 518 enmiendas parciales presentadas por los grupos de la oposición al proyecto de Ley del Presupuesto andaluz para 2026. El ejecutivo autonómico argumenta que estas propuestas alterarían la cifra global de 51.597,9 millones de euros ya aprobada por el Parlamento en el debate de totalidad celebrado el pasado 12 de noviembre de 2025.

Carolina España, consejera de Hacienda ha manifestado que estas enmiendas supondrían "un giro radical a la política fiscal del Gobierno andaluz" al comportar "más de 11.560 millones de euros con subidas de impuestos". La consejera ha lanzado duras críticas especialmente hacia las propuestas socialistas, insinuando que constituyen "el programa electoral de la señora Montero" y representarían "la vuelta a ese infierno fiscal del que tanto nos costó salir".

Según detalló la portavoz, el PSOE de Andalucía ha presentado 158 iniciativas que implicarían un aumento de ingresos de 2.510 millones de euros, de los cuales 1.420 millones procederían directamente de incrementos en la carga tributaria para los andaluces. España ha sido contundente al afirmar que aceptar tales propuestas supondría "volver a asfixiar con impuestos a las familias andaluzas" y eliminar las bonificaciones que el gobierno de Juanma Moreno ha implementado en tributos como Sucesiones y Donaciones, actualmente bonificado al 99%.

El Consejo de Gobierno ha especificado que, de las 518 enmiendas rechazadas, 35 planteaban incrementos de crédito mediante nuevos ingresos que alteraban la cifra total ya aprobada por el Parlamento. Adicionalmente, 327 enmiendas proponían aumentos de crédito basados en el nuevo escenario de ingresos sugerido por la oposición, mientras que otras 168 afectaban a la cifra global de diferentes secciones presupuestarias.

La distribución por grupos parlamentarios muestra que Vox en Andalucía presentó 160 enmiendas que, aunque no afectaban a la envolvente presupuestaria global, sí modificaban diferentes secciones mediante aumentos de crédito con cargo a bajas en otras partidas. Por su parte, Por Andalucía formuló 23 enmiendas parciales que supondrían un incremento de los ingresos de 8.190 millones, incluyendo 1.547 millones en entregas a cuenta de la tarifa autonómica del IRPF, competencia que la Junta recuerda corresponde al Estado.

En cuanto a Adelante Andalucía, sus enmiendas proponían un incremento de 860 millones de euros mediante la supresión de bonificaciones en Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, y la retirada de bonificaciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. El Gobierno andaluz ha rechazado siete enmiendas de este grupo, incluidas cuatro referidas a gastos con cargo al aumento de las previsiones de ingresos planteado.

Carolina España ha sido particularmente incisiva al criticar las propuestas del PSOE andaluz para recuperar la subasta de medicamentos, que según el ejecutivo supondría un incremento de 500 millones, así como otros 90 millones mediante la reprogramación de fondos europeos. "Nos vamos a oponer a la vuelta al pasado", ha sentenciado la consejera, añadiendo que "nos consta que los andaluces no quieren volver" al modelo fiscal anterior.

La portavoz ha advertido que aceptar las enmiendas de la oposición pondría "en riesgo la credibilidad y la seguridad jurídica del Presupuesto", ya que estaría basándose "en unos ingresos inexistentes" y "en unas competencias que no corresponden" a la comunidad autónoma andaluza. También ha extendido sus críticas a Por Andalucía, acusando a esta formación de plantear "ingresos ficticios" y de pretender "derogar todas las rebajas fiscales" implementadas por el actual Gobierno.

Como era previsible y en contraste con el rechazo generalizado a las propuestas opositoras, el Consejo de Gobierno ha expresado su parecer favorable a nueve enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario Popular, que afectan a distintas secciones presupuestarias sin alterar la envolvente global del Presupuesto. Este pronunciamiento del ejecutivo andaluz era necesario porque, según el procedimiento parlamentario, el Gobierno debe manifestarse sobre las enmiendas que afecten a la envolvente presupuestaria una vez que ésta quedó fijada tras el debate de totalidad.

Tras este paso, el proyecto de Ley de Presupuestos continuará su tramitación parlamentaria con el debate de las enmiendas en la Comisión de Economía y Hacienda. Posteriormente se aprobará el informe de la ponencia y el dictamen de la Comisión, que se elevará al Pleno del Parlamento. El calendario previsto establece el debate final del Presupuesto para los días 18 y 19 de diciembre, donde previsiblemente el Grupo Popular, que sostiene al Gobierno de Juanma Moreno, aprobará las cuentas con su mayoría absoluta.