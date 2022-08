El juicio al "chófer de la coca", la sentencia de Griñán y el caso FIVA

Los otros diez procesados , entre los que se encuentran el ex director financiero de Invercaria Antonio Nieto Garrido; el representante de Novasoft Francisco José Barrionuevo, y los representantes legales de Innovaes, Juan Antonio Bardón, y de Grupo Imagen, Francisco Gallardo Hill, se enfrentan a penas de entre 16 años y medio de cárcel y cuatro años de prisión. También se acusa a los consejeros de Invercaria Juan Vela Quiroga, Ramón Martín López, Isabel de Haro Aramberri, Bienvenido Martínez y Jacinto Cañete, y a Mariano Pérez-Sauquillo, hermano del ex presidente de Invercaria.

En esta pieza están procesados los ex presidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz , y otras diez personas en relación con las ayudas de 710.000 euros concedidas a Fiva. La Fiscalía Anticorrupción reclama 19 años de cárcel y seis años y medio de prisión para los ex presidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, respectivamente.

Una vez conocido el fallo, la expectación se centra en el voto particular que han emitido las magistradas Ana Ferrer García y Susana Polo García. Ambas magistradas consideran que debieron estimarse parcialmente los recursos de Griñán y de otros cuatro ex altos cargos -Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Vallejo Serrano y Carmen Martínez Aguayo-, y acordarse la absolución de todos ellos por el delito continuado de malversación de caudales públicos.

La vuelta a la actividad de los juzgados traerá asimismo la publicación por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de la sentencia del "procedimiento específico" de los ERE, cuyo fallo fue anticipado a finales de julio y que ratificó la condena del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán a seis años de prisión , así como las penas de entre seis y ocho años de cárcel para otros ocho ex altos cargos de la Junta.

Guerrero le dijo que podía dar las ayudas "sin ningún tipo de control"

Juan Francisco Trujillo, que fue chófer del director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero entre 2003 y 2007, declaró como testigo en el juicio del denominado "procedimiento específico" de los ERE, donde aseguró que el ex alto cargo le comentó que podía dar las ayudas "sin ningún tipo de control".

Trujillo –que durante la instrucción de la macrocausa de los ERE ha reconocido que gastó parte del dinero de las ayudas en cocaína y regalos-, compareció en mayo de 2018 en el juicio a los ex altos cargos en calidad de testigo. El chófer, que tiene estudios de técnico administrativo, relató entonces que el ex director general de Trabajo le dijo que él era quien "disponía dar o no dar" la ayudas sociolaborales y a empresas bajo sospecha, y también admitió que le comentó que podía concederlas "sin ningún tipo de control", aunque no le dijo a quien iban dirigidas.

El conductor explicó que consideraba que tenía una "relación de amistad" con Javier Guerrero y admitió que recogió "regalos" para él, y también precisó que lo llevó a reuniones con el viceconsejero y con el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, así como de la consejería de Hacienda y del IFA.

Guerrero le comentó, según sostuvo Trujillo, que tenía "problemas de pago" con la ayudas, y por eso tenía reuniones con el IFA y con la consejería de Hacienda "para desbloquear el tema", y también contó que una ocasión tuvo otra diferencia con el IFA por "una ayuda abonada sin haber pasado por la Dirección General de Trabajo".

Trujillo añadió que Guerrero le hizo referencia en dos ocasiones a reuniones que había tenido con Gaspar Zarrías, quien al término de una de ellas se encontraba "enfadado", porque "no le habían salido bien las cosas". El conductor también recordó que en una ocasión el director de Trabajo recibió una llamada de Zarrías para que "visitara una empresa de Vilches", dedicada a la industria del azulejo y la cerámica.