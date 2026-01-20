Renfe
Plan Alternativo para la ruta Algeciras-Madrid
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz / Antonio Pizarro

Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz

Visita a la zona en la que ocurrió el accidente fatal en el término municipal de la localidad cordobesa de Adamuz

Todos los detalles de la tragedia de Adamuz

Antonio Pizarro

20 de enero 2026 - 12:10

Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
1/16 Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz / Antonio Pizarro
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
2/16 Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz / Antonio Pizarro
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
3/16 Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz / Antonio Pizarro
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
4/16 Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz / Antonio Pizarro
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
5/16 Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz / Antonio Pizarro
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
6/16 Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz / Antonio Pizarro
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
7/16 Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz / Antonio Pizarro
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
8/16 Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz / Antonio Pizarro
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
9/16 Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz / Antonio Pizarro
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
10/16 Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz / Antonio Pizarro
Las imágenes de la zona cero de la tragedia de Adamuz
11/16 Las imágenes de la zona cero de la tragedia de Adamuz / Antonio Pizarro
Las imágenes de la zona cero de la tragedia de Adamuz
12/16 Las imágenes de la zona cero de la tragedia de Adamuz / Antonio Pizarro
Las imágenes de la zona cero de la tragedia de Adamuz
13/16 Las imágenes de la zona cero de la tragedia de Adamuz / Antonio Pizarro
Las imágenes de la zona cero de la tragedia de Adamuz
14/16 Las imágenes de la zona cero de la tragedia de Adamuz / Antonio Pizarro
Las imágenes de la zona cero de la tragedia de Adamuz
15/16 Las imágenes de la zona cero de la tragedia de Adamuz / Antonio Pizarro
Las imágenes de la zona cero de la tragedia de Adamuz
16/16 Las imágenes de la zona cero de la tragedia de Adamuz / Antonio Pizarro

También te puede interesar

Lo último

stats