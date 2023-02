Las familias andaluzas aplauden la Ley de Atención Temprana y piden la inclusión de todos los niños

Las familias andaluzas integradas en la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía aplauden la primera Ley que garantiza y regula el derecho de los niños de 0 a seis años a acceder a esta asistencia (sesiones Logopedia, Psicología y Fisioterapia) aprobada en el Parlamento de Andalucía, si bien inciden en que el servicio público debe incluir a todos los menores, con independencia de la edad.

La Atención Temprana está ideada, de momento, sólo para los menores de seis años. Una vez cumplida esta edad los niños afectados y con discapacidad dejan de recibir esta asistencia.

En cuanto a los avances logrados en el Parlamento de Andalucía: "Lo más destacado de La Ley de Atención Temprana es que garantiza, en equidad, el acceso a esta asistencia a todos los niños andaluces de cero a seis años", explica Antonio Guerrero, portavoz de esta entidad e impulsor de esta iniciativa legislativa.

Para que el derecho reconocido a los niños sea realmente efectivo, los plazos resultan determinantes: "La Ley prevé un plazo máximo de 30 días para que el niño reciba Atención Temprana una vez que ha sido diagnosticado", añade Guerrero. Otro de los éxitos de la primera norma que regula y garantiza Atención Temprana reside en el trabajo conjunto, en sintonía, de tres consejerías: Salud, Educación e Igualdad.

No obstante, la Atención Temprana tan sólo cubre las necesidades asistenciales de la primera infancia, de modo que los niños dejan de recibirla con fondos públicos al cumplir seis años.

Isabel Martínez, madre y vicepresidenta segunda de AEPMI (Asociación de Enfermos de Patologías Mitocondriales) expone, con claridad, la necesidad de las familias que quedan sin cubrir por esta Ley andaluza: "Al cumplir esa edad (seis años) el servicio ya pasa a ser privado, e inasumible para muchísimas familias. La falta de plazas, de profesionales, de especialización que no da abasto. Sin recursos no pueden hacer más de lo que hacen".

Valoración de Autismo Andalucía

Autismo Andalucía valora la ley, e incide en la necesidad de seguir avanzando: "Valoramos de manera positiva la ley porque ha habido determinados avances, que es importante que se recojan: por un lado, el hecho de incluir de manera clara y específica a los centros especializados, en nuestro caso los centros de TEA", explica Rosa Álvarez, directora técnica de Autismo Andalucía.

Otro de los avances de la ley: "la incorporación del trabajo en entornos naturales". Si hasta la fecha la asistencia a estos niños era exclusivamente en el Centro Atención e Intervención Terapéutica (CAIT), a partir de ahora también se puede desarrollar en entornos relevantes para el menor, como puede ser su casa.

Entre otros aspectos, la Ley deja pendiente la cobertura asistencial a los niños a partir de los seis años. "Sabemos que hay muchas limitaciones presupuestarias obviamente, pero la opción de ampliar la Atención Temprana más allá de los seis años es especialmente importante para nuestro colectivo porque se incorporan más tarde" a esta asistencia, explica Rosa Álvarez al recordar que no existe una prueba específica para diagnosticar el TEA (Trastornos del Espectro Autista), de modo que sólo tras observarse pautas de conducta, el niño accede al diagnóstico. Esta dificultad provoca que los niños con trastornos del espectro autista se incorporan tarde a la Atención Temprana.

Por otra parte, "creemos que es importante el papel que se da las Unidades de Seguimiento y Neurodesarrollo, que amplía el actual. Que se dote a estas unidades de recursos y más personal. Estas unidades estaban ya bastante saturadas de trabajo, y con las nuevas funciones que se incorporan, de modo que es importante garantizar su eficacia", añade la directora técnica de Autismo Andalucía.

45.000 niños andaluces necesitan Atención Temprana

Se estima que en Andalucía 45.000 niños de 0 a seis años requieren de Atención Temprana por sufrir severos problemas de salud (enfermedades raras, trastornos del espectro autista y asperger, trastornos de la comunicación, prematuridad al nacer, entre otros problemas). De ellos, según datos de la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía, en torno a 15.000 menores no acceden a las sesiones de fisioterapia, logopedia y psicológica que necesitan, vitales para favorecer el desarrollo y la adquisición de habilidades sociales y motoras. Son diversos los motivos pero principalmente la barrera del acceso a la Atención Temprana se debe a las listas de espera.

"Miles de niños esperan para ser atendidos en Andalucía", recuerda Antonio Guerrero, al reconocer que "mañana no se van a solucionar las listas de espera", pero la Ley es un "gran avance" y destaca que, de acuerdo a la normativa, el niño recibirá las sesiones que necesite según la valoración de los profesionales. "Hasta ahora, la Atención Temprana ha dependido de la asignación de un presupuesto, mientras que con la nueva Ley prevalece la necesidad del menor, no el presupuesto".

"La diferencia entre un niño que recibe la Atención temprana o no puede ser abismal. De no hablar nunca a comenzar a hacerlo, de no caminar a moverse, de no saber relacionarse a mirar a sus padres a los ojos y expresar cariño, de tener una mínima calidad de vida, tener una autonomía o ser absolutamente dependiente…", explica Isabel Martínez.

¿Qué ocurre cuando el niño cumple seis años?

A partir de los seis años, los niños afectados por problemas del lenguaje, motores y cognitivos dejan de recibir sesiones de logopedia, fisioterapia y psicología. "La Atención Temprana está concebida hasta los seis años.

El siguiente paso de las familias será conseguir que los menores que cumplan esta edad también reciban atención y para ello nos hemos reunido ya con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se ha comprometido a crear una comisión en la Consejería de Igualdad", asevera Antonio Guerrero.

La falta de cobertura para los niños, a partir de seis años, obliga a las familias a dedicar en torno a 700-800 euros de la economía familiar para recibir asistencia de fisioterapia, psicología y logopedia.

"Mi hijo no se recuperó el día de su sexto cumpleaños. Entonces, ¿por qué finaliza el servicio?¿Los niños ya han tocado techo? Mi hijo sigue padeciendo una enfermedad neurodegenerativa grave y sigue demandando el servicio de Atención post-Temprana. Se sobreentiende que ese servicio debería prestarse a nivel educativo al cumplir la edad pero la realidad es bien diferente. Al cumplir esa edad el servicio ya pasa a ser privado, e inasumible para muchísimas familias", concluye la vicepresidenta segunda de Aepmi.