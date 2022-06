Por Andalucía pide el voto en Jerez frente al "regreso del manijero"

En muchos pueblos, era común hasta no hace mucho la existencia del manijero, el capataz de las cuadrillas de trabajadores de las explotaciones agrarias que tenía la potestad de decidir quién trabajaba aquella jornada y quién no.

Esta figura está en riesgo de "volver", transformada eso sí en otros papeles, a juicio del ministro de Consumo, Alberto Garzón. Fue el símil sobre el que giró buena parte de su intervención en la tarde de este jueves en la Alameda del Banco de Jerez, durante un mitin de Por Andalucía, la coalición encabezada por Podemos e Izquierda Unida, en el que también estuvo su candidata a la presidencia de la Junta, Inmaculada Nieto.

Así, para frenar el regreso de la figura del manijero, el también coordinador federal de Izquierda Unida mencionó algunas políticas emprendidas por su coalición política en el Gobierno central. Entre ellas, aludió a la "defensa" realizada por la reforma laboral negociada y aprobada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o de los "mecanismos de defensa a la clase trabajadora" que se aprobaron durante los peores momentos de la pandemia del coronavirus.

Para el ministro de Consumo, "Andalucía no se ha vuelto de derechas, sino que perdió la fe por los gobiernos socialistas". Por ello, Garzón apeló a la participación en las elecciones del próximo domingo, no solo del votante de izquierdas sino también de aquellos desencantados con el PSOE. "Las élites económicas que manejan Andalucía quieren que el pueblo no se meta en política. Ellos ya saben que los ricos van a ir a votar pase lo que pase", agregó.

El acto lo cerró Inmaculada Nieto quién acusó al PP de haber realizado una legislatura donde se ha agudizado la "privatización" de los servicios públicos. "Hay gente que el domingo va a invertir en el deterioro de la sanidad, la educación y los derechos sociales, porque para ellos estos son solo un negocio". Acto seguido, incidió en esta descripción señalando: "El PP ha convertido a la Junta en una gran casa de apuestas donde algunos se están subastando los servicios públicos".

Así frente a estas políticas, presentó a Por Andalucía como un "bloque de progreso útil nutrido por seis afluentes que son las formaciones que la forman". "Vamos a poner Andalucía boca abajo y nos vamos a sentir orgullosos de este pueblo andaluz", auguró.

También intervino en el acto el número uno de la candidatura de Por Andalucía en la provincia, Juan Antonio Delegado, quien también apeló a la participación el domingo apuntando: "El guion no está escrito y la derecha se está poniendo muy nerviosa". Acto seguido, lanzó un compromiso: "No vamos a permitir ni por activa ni por pasiva un gobierno de derechas". "Vox y PP son lo mismo, pero sin filtro", dijo.

Por su parte, Esperanza Gómez (Más País), por su parte rebatió el discurso de la división de la izquierda. indicando: "No dejéis que digan que la izquierda está dividida. Somos seis organizaciones que han puesto por delante a Andalucía y han dejado atrás sus diferencias para hacer una casa común de la izquierda". También intervino Martina Velarde, diputada y máxima responsable de Podemos en Andalucía, para incidir en que Por Andalucía es "una candidatura plural y abierta que no excluye a nadie". "Votad con memoria, por una Andalucía con futuro porque si votamos los echamos", destacó.

Antes de celebrarse este acto, el ministro de Consumo mantuvo un encuentro con representantes de los trabajadores de la empresa Majorel, el 'contact center' ubicado en el Parque Empresarial cuya plantilla se encuentra en huelga por la falta de avances en la negociación de su convenio colectivo.