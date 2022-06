Por Andalucía se compromete a gobernar por "un sector primario fuerte y la soberanía alimentaria"

La candidatura de Por Andalucía (Izquierda Unida, Podemos, Más País Andalucía, Verdes Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz) ha mantenido un encuentro con la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), para "abordar la problemática situación que atraviesan la agricultura y la ganadería en la provincia de Málaga, dar a conocer sus propuestas programáticas y estrechar alianzas en favor de un sector primario andaluz fuerte, con condiciones de trabajo justas, que genere empleo, fije la población al territorio y que nos permita avanzar en el objetivo de la soberanía alimentaria".

La candidata número 3 de Por Andalucía, Eva García Sempere, ha incidido en que "el sector agroalimentario es clave en Andalucía, ya lo comprobamos durante la pandemia, gracias a su trabajo pudimos tener garantías en los suministros básicos". "Pero el sector primario andaluz arrastra problemas estructurales que los años de gobierno de Juanma Moreno no han resuelto, tampoco ha sabido afrontar los nuevos contratiempos surgidos", ha agregado.

Al respecto, ha incidido en que "no ha ejecutado los fondos que estaba percibiendo, no ha impulsado ningún cambio normativo que mejorara el sector y, ni siquiera, se ha puesto manos a la obra para desarrollar el pilar dos de la PAC o poner en marcha las sanciones para acabar con las prácticas abusivas en el sector, la prueba es que tenemos una ley de cadena agroalimentaria recién aprobada que no está dando los frutos que debería por la falta de inspección".

Sempere ha enumerado varias medidas "fundamentales" que impulsa 'Por Andalucía' para el sector primaria como "las bonificaciones al 90% en la ley de tasas de precios públicos para el sector alimentario, Moreno baja los impuestos a quienes más tienen, pero deja a sectores vulnerables en situaciones muy comprometidas".

"Hay que proteger las explotaciones familiares, que son las que fijan población al territorio. Es necesaria una ley de agricultura, ganadería y soberanía alimentaria, para erradicar las prácticas abusivas. Otra propuesta clave es garantizar precios justos para los productores y las productoras del campo andaluz. Y es fundamental darle un impulso a la ley de cotitularidad, para que haya relevo generacional en el campo y que las mujeres alcancen plenos derechos", ha agregado.

Por su parte, el secretario provincial de COAG Málaga, Antonio Rodríguez, ha trasladado "las dificultades que están atravesando la agricultura y la ganadería por su dependencia de los insumos y la subida de sus precios".

También ha recordado "la importancia de contar con un sector primaria fuerte en Andalucía, que tenga la posibilidad de seguir produciendo alimentos de calidad. La alimentación no se puede dejar en manos de terceros países o empresas que especulan, es algo que venimos advirtiendo durante años y que ahora se está comprobando que es muy cierto".

La candidata número 11 de 'Por Andalucía', María José Torres, ha subrayado que "la agricultura y la ganadería son fundamentales en Andalucía, pero, a pesar de ello, están sufriendo mucho, especialmente por la inflación y por los bajos precios que obtienen de sus productos, por lo que hace falta un gobierno andaluz comprometido que regule para que tengamos un sector primario fuerte".