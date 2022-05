El PP avanza hasta una mayoría suficiente en las elecciones andaluzas

El PP sigue avanzando hacia una mayoría suficiente que le dé opciones de gobernar en solitario, abstención mediante. Según el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), el Partido Popular obtendría entre 47 y 49 escaños en las elecciones andaluzas, a más de 15 puntos de distancia del PSOE (31-32), que junto a las otras de formaciones de izquierda no llegaría a los 40 diputados. El barómetro vuelve a constatar también el fuerte avance de Vox, que conseguiría entre 21 y 23 escaños, muy lejos de los 12 que ha ostentado en esta legislatura.

El estudio preelectoral que el centro dependiente de la Consejería de la Presidencia ha publicado este lunes muestra una fuerte posición del PP de Juanma Moreno a 20 días de las elecciones. En un amplio sondeo de 4.500 encuestas realizadas entre el 3 y el 13 de mayo, los populares logran la mayor estimación de voto de los barómetros realizados trimestralmente desde las elecciones de 2018, con un 39,2%, casi el doble del resultado obtenido en los anteriores comicios. Este porcentaje le proporcionaría esa horquilla de entre 47 y 49 escaños, a solo seis de la mayoría absoluta y dentro de los márgenes que los populares quieren alcanzar para poder aspirar a un gobierno en solitario.

Para ello debería contar con la abstención de Vox, que consolida su avance con un 17,3% de los votos y una estimación de 21 a 23 diputados. Los de Macarena Olona casi duplican el número de diputados actuales y mantienen el fuerte salto registrado entre diciembre de 2021, cuando la estimación era de 12-13 escaños y marzo de este año. Ciudadanos prosigue por contra su debacle, que amenaza con llevarlo hasta la desaparición del Parlamento: solo obtendría un 4,8% de los votos, quedándose con 1-2 escaños. En total, los partidos de la derecha sumarían un 61,3% de las papeletas el 19 de junio de acertar el Centra en sus estimaciones.

El buen momento del PP también se refleja en la valoración que los encuestados realizan tanto de la figura de Juanma Moreno como de la labor del Gobierno andaluz. Con un electorado que se define de centro escorado a la izquierda, un 61,1% de los andaluces considera que la gestión realizada por el Gobierno de PP y Cs en la junta ha sido muy buena o buena, porcentaje que se eleva al 66,4% cuando se valora la gestión de Moreno como presidente. Estos datos se reflejan en la valoración de los líderes políticos: el popular es el único que recibe un aprobado, junto a Juan Marín, con notas del 6,38 y 5,35 respectivamente. Les siguen Inmaculada Nieto (4,61), Juan Espadas (4,44), Macarena Olona (4,13) y Teresa Rodríguez (3,63). Un 49,8% de los encuestados quieren a Moreno como presidente de la Junta, frente al 14,5% que situarían en ese puesto a Juan Espadas (el segundo en la lista).

Otro dato a tener en cuenta es el acercamiento del PP al PSOE al preguntar a los encuestados qué partido sienten más cercano a sus propias ideas. Un 25,1% afirma que es el PSOE y un 24,1% que el PP, mientras que el 14,7% se decanta por Vox, el 7,2% por Cs, un 4,9% por Podemos y un 2,6% por Adelante Andalucía. Sin embargo, a la pregunta de qué partido le gustaría que ganase las elecciones, los andaluces sondeados responden de forma espontánea el PP (34,8%), mientras el PSOE queda con un 22,4%. En lo que no dudan los andaluces es en que los populares ganarán las elecciones: un 68,4% da por hecha la victoria del PP.

Reacciones

Los datos del estudio sirven al candidato popular para insistir en su “firme determinación” de “gobernar en solitario”, remarcando que las encuestas “nos dicen que es posible conseguir esa mayoría amplia”. “Voy a dejarme la piel para convencer al máximo número de ciudadanos andaluces de que la única opción viable para gobernar es la nuestra”, subraya Moreno.

El PP viene insistiendo en los últimos días en esa idea del voto útil a los populares, al mismo tiempo que llama a los suyos a evitar un “exceso de confianza” y “mantener la máxima alerta”, al mismo tiempo que reconoce la “ilusión” ante los resultados que marcan las últimas encuestas. Y a la pregunta directa sobre si pactaría con Vox en caso de no alcanzar este objetivo, asegura que “estamos a 120 días” y que no hace “hipótesis”, sino que habla “de realidades”. Aunque sí que ha marcado unas líneas rojas ante un posible pacto con Vox.

En la formación de Macarena Olona, los resultados de los sondeos y el refuerzo del PP en la idea de un Gobierno en solitario han impulsado un nuevo paso en la estrategia: advertir del voto en contra a Moreno si no cuentan con ellos para un ejecutivo de coalición.

El portavoz de Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, lo ha resumido este lunes así: “El PP tendrá que decidir, no vamos a dar ni un voto gratis, ni siquiera una abstención”. “Vamos y queremos decidir las políticas del Gobierno de la Junta, ya no nos conformamos con que haya un nuevo gobierno con caras y siglas nuevas”, enfatizó el eurodiputado, subrayando que no harán como en 2018, cuando sí apoyaron la investidura de Moreno sin entrar en el Ejecutivo autonómico.

“Si el PP sigue insistiendo en esa idea de que va a desarrollar políticas distintas a las de Vox, se va a encontrar con un no rotundo cada vez que lleve una iniciativa al Parlamento andaluz, incluida la de proponerse a sí mismos para la Presidencia”, ha señalado.