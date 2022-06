Marín se descarta como independiente en el gobierno de Moreno y se pregunta "qué he hecho tan mal para un castigo tan duro"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia en las elecciones andaluzas, Juan Marín, descarta su presencia como independiente en el futuro gobierno de Juanma Moreno.

Marín ha rechazado esa hipótesis con un "no, no" y con un "cumplo mi palabra", y se ha preguntado "qué he hecho tan mal para un castigo tan duro" tras un resultado electoral que deja a su partido fuera del Parlamento de Andalucía.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha negado la posibilidad de seguir sentado en el Consejo de Gobierno, planteamiento sobre el que ha redundado en otra entrevista con Telecinco para plantear que "no voy a estar en un gobierno donde no está mi partido".

Marín, que ha explicado que habló con Moreno cuando el escrutinio era de un 80% para felicitarlo, ha indicado que el presidente andaluz en funciones "me dio muchos ánimos" y que le planteó que "le gustaría contar conmigo". La reacción del candidato de Ciudadanos fue, ha dicho, decirle que, "si puedo ayudar desde fuera, me tendrá" a su disposición.

El vicepresidente andaluz, que anunció la noche del domingo que dimitiría de todos sus cargos en Ciudadanos, habló con la presidenta de su partido, Inés Arrimadas, quien le instó a pensárselo. Marín ha dicho en antena que "no tengo nada que pensar"; "mi obligación es dar paso a otro compañero o compañera que seguro que lo puede hacer mejor que yo".

"Me quedo en Ciudadanos como afiliado de base, no tengo ninguna responsabilidad de cargo", ha apostillado en ese sentido. "He renunciado de forma irrevocable de todos los cargos en mi partido", ha afirmado en Telecinco.

La situación de Ciudadanos

Preguntado por la situación de su partido, donde ha quedado sin representación parlamentaria en la Asamblea de Madrid y el Parlamento de Andalucía y cuenta con un solo diputado en las Cortes de Castilla y León, ha indicado que "no sé analizarlo".

En el caso andaluz, donde Ciudadanos ha pasado de ser el tercer partido con 21 diputados y decisivo para lograr el gobierno de coalición con el PP a ser extraparlamentario, Marín ha sostenido que "he estado ocupado de la gestión, no me he ocupado de vender la gestión". "El PP ha sacado más rentabilidad", ha apuntado, antes de desear "toda la suerte" a Moreno, a quien ha trasladado que "me une gran amistad", así como ha recordado que con su peor resultado en 2018, con 26 escaños, se convirtió en presidente mientras que "hoy tiene mayoría absoluta". "Lo ha hecho bastante mejor que yo", ha apuntado Marín.

Tras apuntar como balance tres años y medio de gobierno que "he sido feliz dirigiendo las políticas del gobierno aportando todo lo que he sabido hacer" y declararse "orgulloso de la labor" pese a "un resultado contundente" por adverso para Cs, ha explicado que a partir de la formación del nuevo gobierno su planteamiento "es descansar, recuperar a los amigos, mi vida, me lo merezco", convencido de que "la vida nos lleva, no somos nosotros".

Sobre el perfil de su sustituto al frente del liderazgo de Cs en Andalucía, Marín ha reconocido que no tiene "a nadie en mente": "Los que nos hemos presentado no hemos conseguido el apoyo". Ha apelado a los recursos humanos de su partido, con "400 concejales y 19 alcaldes".