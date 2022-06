Juanma Moreno continuará contando con Juan Bravo en el Gobierno si logra la reelección

Juan Bravo seguirá formando parte del próximo Gobierno andaluz si, como apuntan todas las encuestas, el PP sigue al frente de la Junta de Andalucía. El presidente y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha confirmado que quiere contar el consejero de Hacienda y Financiación Europea, mientras que no podrá seguir el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, que tendrá que centrarse en su labor nacional.

Así lo ha explicado Moreno en una entrevista en esRadio al ser preguntado por el futuro de estos consejeros. Bravo ha sido nombrado es vicesecretario de Economía del PP y ya había asegurado que "estaría encantado" de continuar como consejero en el futuro Gobierno andaluz. La misma opinión ha expresado Moreno, quien ha asegurado que su caso es el de una "cesión temporal" al partido a nivel nacional. Hace unos días, el nombre de Juan Bravo saltaba a la actualidad nacional por su elevado sueldo, un 84% superior al del presidente de la Junta al respetársele el último cobrado como funcionario.

El caso de Bendodo es diferente: el actual consejero de la Presidencia no podrá seguir en el Ejecutivo para dedicarse al 100% a sus tareas como coordinador general del PP. Moreno ha apuntado que adquirió ese compromiso con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "quiere exclusividad", cuando este le planteó contar con Bendodo como número 3 del partido.

"Con todo el dolor de mi corazón tengo que ceder a personas clave", ha indicado Moreno, quien ha señalado que le trasladó a Feijóo que le "prestaba" a personas de su máxima confianza, pero que él tenía la "obligación" de ganar las elecciones generales y sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa.

El candidato del PP-A ha manifestado que en las elecciones autonómicas del 19 de junio aspira a conseguir, "como dicen algunos, un Ayuso", esto es, un gobierno monocolor con "apoyos puntuales" de Vox en muchos asuntos importantes, como en la Comunidad de Madrid. "Es el modelo que me gustaría y por el que voy a intentar pelear", según ha recalcado.

Sin embargo, según ha dicho, hay que esperar a que los números salgan y otra cosa es que Vox quiera o no. Ha recalcado que hay que esperar al resultados de las elecciones antes de hacer especulaciones que pueden "confundir muchas veces a los ciudadanos". "Serenidad e intentar conseguir, como dicen algunos, un Ayuso, vamos a ver si somos capaces", ha insistido.

Ha indicado que, como señalan todas las encuestas, es posible y viable que el PP-A logre una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario. No obstante, el candidato popular ha manifestado que, en este momento, el "principal problema que podemos tener es el exceso de confianza por las encuestas". Por ello, según ha apuntado, en el debate electoral celebrado ayer en RTVE quiso "bajar un poquito el pistón" y lejos de ir con actitud "de cierta euforia", quiso "serenar y trasladar que no hay nada ganado", porque el PSOE "que tenemos enfrente es una maquinaria muy engrasada" y va a hacer lo que tenga que hacer para no perder Andalucía.

En cuanto al papel de la candidata de Vox a la Presidencia, Macarena Olona, en el debate, ha considerado que ella hizo "su propia estrategia, fue a su libro, a los mensajes que quería decir y a sus intereses", aunque "le falta recorrido andaluz".