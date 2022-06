Juan Marín: "Lo que a Juanma le interesa es seguir gobernando conmigo"

Juan Marín recibe en la terraza del Hotel Inglaterra de Sevilla, en una tarde calurosa tras haber realizado otras dos entrevistas. Le quedan otras varias al día siguiente y un recorrido frenético por distintas provincias hasta volver a Sevilla para preparar el segundo debate electoral. Es martes, el día siguiente del primero, y se muestra satisfecho del resultado.

Su intervención en el debate generó una buena impresión, ¿cree que se traducirá en algún rédito electoral?

Supongo que sí, que los andaluces lo tendrán más claro a la hora de ir a votar. Intenté hacer algunas propuestas que creo que son muy interesantes y sobre todo poner en valor el trabajo que he hecho en estos últimos 4 años en la Junta de Andalucía. Las consejerías de Ciudadanos han destacado especialmente en la creación de empleo, en materia de educación, turismo, economía, políticas sociales y el debate fue de eso esencialmente. Me sentí muy cómodo. Me gusta mucho debatir.

Destaca el buen resultado de las consejerías que ustedes han dirigido. ¿Por qué cree entonces que las encuestas auguran un resultado tan pobre a Cs?

Porque son encuestas. La única encuesta posible es la del 19-J y estoy convencido de que los votos y escaños de Ciudadanos van a ser decisivos para conformar un Gobierno durante cuatro años más. Independientemente de que unos nos hemos dedicado a hacer más gestión y otros más política, yo he hecho gestión y el PP más política. Yo no vine a vender mi trabajo, he venido a trabajar por los andaluces y eso ha hecho que Andalucía sea la envidia de muchas comunidades autónomas y ejemplo a nivel europeo de un gobierno de coalición que ha funcionado para los ciudadanos. Andalucía es la locomotora de España, la que más crece y más empleo genera. Y ese era uno de los principales objetivos, porque el principal problema sigue siendo el paro. Estoy muy orgulloso, muy satisfecho del resultado de ese trabajo.

Entonces ¿cree que el PP está rentabilizando el trabajo de Ciudadanos?

Sí, sin duda. Vengo de la política municipal y sé que el alcalde es al final el que corta la cinta. Ese riesgo siempre existe en un gobierno de coalición. Escuché ayer a la señora Olona decir que había sido un gobierno muy cómodo, vaya desconocimiento de la realidad de lo que ha pasado en este país. Ha sido la legislatura más complicada de la democracia sin duda y creo que hemos salido con nota de ella sin duda.

"Los consejeros de Ciudadanos, con nuestros equipos, hemos tirado para adelante de este Gobierno. Gobernaré con el PP solo si Ciudadanos está en el Gobierno"

¿Ha influido en esa caída de Ciudadanos su propia crisis interna? Ha habido abandono de cargos, varios ex diputados apoyaron públicamente a Moreno hace unos días.

Ayer se iba un alto cargo de Vox en Castilla y León. A todos los partidos se les va gente. Sencillamente no hemos hecho la parte política de vender que han hecho otros. Yo he estado centrado en hacer más que en decir, otros más centrados en decir y le han sacado rendimiento de cara a la opinión pública. Cuando veo un estudio sociológico me fijo en los problemas que tiene la gente Si me hubiera fiado de las encuestas no me hubiera presentado en 2015. Y Susana hubiera sido presidenta en 2018.

Juanma Moreno ha afirmado que le gustaría tener un gobierno a la Ayuso, “monocolor” y “con apoyos puntuales en Vox”.

¿Juanma ha dicho que quiere apoyarse en Vox?

Puntualmente, sí.

Allá él, él sabrá lo que le interesa. Creo que a Andalucía le interesa reeditar este Gobierno, si ha dicho eso creo que es un error, porque ya se vio en el debate que la señora Olona y él son como el agua y el aceite y que a la señora Olona le interesa un pimiento Andalucía. Lo que a Juanma le interesa es seguir gobernando con Ciudadanos, o más concretamente conmigo, sabe de la lealtad y capacidad de gestión. Yo sí quiero gobernar con él, con Vox no.

¿No prestaría sus diputados a un gobierno con Vox?

No, puede estar segura de que no.

¿Bajo ningún concepto, incluso si de eso dependiera que haya gobierno?

No, yo no puedo gobernar con una persona que miente de la manera que lo hace la señora Olona a los andaluces. En el debate se lo dije, usted es abogada del Estado, sabe que las competencias en inmigración las tiene el Gobierno de España, ¿cómo dice que va a devolver a los inmigrantes en caliente? Yo no quiero que a los andaluces los usen para después tirarlos a la papelera, que es lo que quiere hacer esta señora. Si Juanma decide gobernar con una persona que miente a los andaluces se está convirtiendo en cómplice de esa mentira.

Este Gobierno se ha apoyado en Vox para la investidura, aprobar los presupuestos y otras iniciativas.

Con Vox no, hemos aprobado tres presupuestos e iniciativas que han apoyado Vox y otras formaciones. Cierto que en los presupuestos se negocian medidas económicas y que Vox apoya que bajemos los impuestos, que ayudemos a los autónomos. Pero esta es la aritmética de la política para sacar adelante una ley. También se han opuesto por ejemplo a la ley más esperada por agricultores y ganaderos andaluces, que es la de economía circular. ¿Y por qué le dio las llaves de los fondos europeos a Pedro Sánchez? Hay que tener respeto a los votantes. Les da igual Andalucía.

"Yo no quiero que a los andaluces los usen para después tirarlos a la papelera, que es lo que quiere hacer la señora Olona. Si Juanma decide gobernar con una persona que miente a los andaluces se está convirtiendo en cómplice de esa mentira"

Pero ustedes ya los conocían en la anterior legislatura, cuando se apoyaron en ellos para formar Gobierno.

Por eso y no firmé ningún acuerdo con Vox, lo firmó Juanma.

Y un gobierno del PSOE, ¿lo apoyaría?

¿De qué PSOE? ¿Del que nos quiere subir sucesiones y donaciones, del que no es capaz de ir a Madrid y decir al señor Sánchez que no puede dar un 6% de los fondos europeos del turismo cuando Andalucía tiene el 26% del turismo a nivel nacional? ¿O cuando tenemos que denunciar la devolución de 537 millones de IVA que nos corresponde, que nos lo han robado? Es el peor PSOE de la historia de Andalucía. Ha hecho buena a Susana Díaz.

Usted apoyó a Susana Díaz.

Marcamos unas condiciones que se fueron cumpliendo. Todo eso lo hice durante tres años y medio y me engañó. ¿Cómo te vas a fiar de esta gente? Si lo único que le importa es su red clientelar. Hemos demostrado que esta tierra es capaz de liderar el crecimiento, la economía, el empleo, las exportaciones, solo había que ayudar un poco a nuestras pymes, empresarios, autónomos, trabajadores. Ellos van a la política del subsidio, de la paguita.

Moreno asegura que se plantearía contar con consejeros de Ciudadanos, ¿se ve usted como consejero de un Gobierno del PP?

No. O estamos en el Gobierno o yo estaré en la oposición o donde me toque. El señor Moreno dice esto porque quiere a los mejores. Y están en Ciudadanos y él lo sabe. Rocío Blanco, Rogelio Velasco, Javier Imbroda y ahora Alejandro Cardenete, Rocío Ruiz, yo, con nuestros equipos, hemos tirado para adelante de este Gobierno.

¿Se arrepienten de no haber articulado una candidatura conjunta?

Eso no ha estado nunca en la mesa. Se podía haber planteado pero no se llegó a hablar. Somos dos fuerzas con cuestiones parecidas pero también muy diferentes. Yo no voy a gobernar con Vox.

Aseguraba hace unos días que dejaría la actividad política si lograban solo uno o dos diputados.

Esa situación no se va a dar, tendremos nuestro grupo parlamentario propio y si tenemos escaños suficientes podremos gobernar. Y si no es así, hay que tener dignidad en política como todo en la vida. Y no pasa nada. Ahí fuera hay mucha vida.

No se quedaría entonces en la oposición.

Si tenemos grupo parlamentario claro que sí. Yo defiendo un proyecto político, que es Ciudadanos.

¿Qué proyecto destaca de los que le han quedado por hacer?

Muchos, porque hemos tenido una pandemia. El plan de racionalización del sector público, poner orden para ofrecer a los ciudadanos el servicio que tenemos que ofrecer. Ser un administración más ágil, tenemos que seguir profundizando ahí. Uno de mis anhelos es que en Andalucía se pueda constituir una empresa en 48 horas. La Ley del Suelo tiene el reglamento por desarrollar. La Ley de Economía Circular. Tema fiscal, sanidad, educación. Pienso que hay mucho trabajo que hacer todavía y por eso me he vuelto a presentar.