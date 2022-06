Elecciones andaluzas: Un fuego inoportuno para Juanma

“Tengo muy buenas noticias, el fuego está estabilizado, las 87 personas que quedan desalojadas pueden volver a sus casas”. El presidente andaluz zanjó a primera hora de esta mañana el incendio de Sierra Bermeja, la única piedra en el camino que se ha encontrado el candidato del PP en la primera mitad de su plácida campaña electoral.

El resquicio en que la oposición ha hurgado para censurar su gestión. Es el segundo fuego forestal en la zona en los últimos nueve meses. Pero nada que ver con el comportamiento de Juanma Moreno en uno y otro episodio. Las templadas declaraciones de ahora y las volcánicas que pronunció el año pasado desde ese puesto de mando por el que ahora ha pasado casi toda la comitiva electoral. Incluida dos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez.

Tres días después del inicio de las llamas, ninguna fuente de la Administración autónoma ha informado sobre la posible causa del siniestro. Aunque desde el inicio ha trascendido que tuvo dos focos distintos en su origen. La Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) continúa con su trabajo, es lo único que pudo conseguir este periódico al preguntar.

¿Sólo prudencia oficial porque no hay datos o interés en que no se aviven más polémicas en este momento? En la visita en la noche del miércoles al centro del Infoca en Benahavís, Moreno se limitó a decir que “duele que el fuego afecte otra vez a Sierra Bermeja “. Aunque al día siguiente desde la Junta se enviaba sin éxito el mensaje de que técnicamente no se correspondía con el paraje de 2021.

Tampoco en esta ocasión se ha sucedido la Polémica con la Unidad de Emergencia Militar. Rápidamente se solicitó su intervención y debía estar ya en camino cuando curso la petición, a la vista de la foto in situ que envió la subdelegación del Gobierno en Málaga de los componentes del Ejército, prestos para intervenir. El año pasado, alcaldes socialistas de la comarca rondeña le reprocharon a Moreno que tardase en pedirle ayuda a Pedro Sánchez .

"Si me están escuchando que no duerman tranquilos esta noche, ni mañana, ni pasado ni dentro de seis meses porque los cazaremos y los pondremos delante de la Justicia". El presidente Moreno no tardó en confirmar el año pasado la intencionalidad del incendio y en advertirle a los presuntos autores qué futuro les aguardaba. Han pasado nueve meses y las esperadas detenciones no se han producido aunque es de esperar que cumplido el plazo los pirómanos de entonces no duerman ya a pierna suelta .

Entonces, el candidato del PP llegó a llamarles “señores cabrones “ y prometió destinar todos los recursos posibles a capturarlos. Hasta ahora los esfuerzos no se han visto recompensados . Pero es más , Moreno fue un paso más allá y anunció que abriría una batalla legal para modificar el Código Penal al objeto de endurecer las penas para estos casos. El zafarrancho de combate duró muy poco porque la Fiscalía le recordó al dirigente popular: “Las penas para este tipo de delitos son de las más elevadas que hay en el Código Penal. En un delito intencionado con peligro para la vida, como en este caso, es de 10 a 20 años de prisión. Tiene más pena que el delito de homicidio que es 10 a 15 años, la misma que un asesinato”, le informó el fiscal de Medio, Fernando Germán. Un brindis al sol o en este caso al fuego.

Moreno sí se puede interpretar que le ha sacado renta política al último siniestro desde otra óptica . En la misma entrevista en la Ser en la que anunciaba la estabilización del incendio ensalzaba el amargo sinsabor que supone gobernar cuando hay que decidir evacuar de sus hogares a 2.000 personas por su cercanía "a la línea de fuego". Y ya ha repetido con insistencia el mensaje a posibles socios que a la Junta ha que venir aprendidos y con experiencia de Gobierno.

El incendio de Sierra Bermeja provocó un peregrinaje de candidatos al puesto de mando. Y las críticas al Ejecutivo autónomo por la falta de medios para el Plan Infoca y la labor de prevención de los fuegos. Los bomberos llevan meses denunciando su inestabilidad. Juan Espadas aseguró que el primer fuego forestal había demostrado que el Gobierno andaluz no tenía los deberes hechos y pronosticó un verano "complicado". Loles López, la secretaria del PP, le afeó al candidato socialista que politizase el siniestro y aseguró que Espadas estaba "radicalizándose".