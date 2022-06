Elecciones Andalucía: El PP defiende que el futuro de Córdoba como referente logístico pasa por Juanma Moreno

El coordinador general del Partido Popular de Andalucía y candidato al Parlamento andaluz, Antonio Repullo, ha afirmado hoy que “el futuro de Córdoba como referente logístico pasa por consolidar el proyecto del PP en el Gobierno andaluz”. Repullo ha hecho estas afirmaciones junto al portavoz del PP de Córdoba, José María Bellido, en las inmediaciones del Parque Logístico de Córdoba en El Higuerón cuyo desarrollo se ha reactivado en esta legislatura hasta el punto de completar la venta de todas las parcelas correspondientes a la primera y segunda fase.

El candidato popular ha mantenido que el gobierno de Juanma Moreno ha apostado más que ningún otro gobierno por el desarrollo del Parque Logístico de Córdoba, que tiene una importancia estratégica por su ubicación y las conexiones con el resto de la Península. “Antes Córdoba no había pasado de ser una candidata, pero esta legislatura se le ha dado el impulso definitivo al potencial logístico de este parque y de la ciudad”, ha afirmado recordando que ya se encuentran vendidos casi todas las parcelas y terrenos del parque.

Repullo ha insistido en que hace tres años y medio la primera fase de urbanización tenía un 20% de ocupación "y hoy está al completo; se ha comercializado toda la segunda fase y ha salido a licitación este mismo mes de junio la redacción del proyecto para la tercera fase que permitirá la conexión directa con laterminal de ferrocarril de El Higuerón".

El candidato popular ha recordado que el parque logístico se diseñó contando con la conexión por carretera de la Variante Oeste, que empezó a ejecutarse pero que se quedó parado en 2011. El segundo tramo de esa Variante Oeste supondría la conexión directa con la autovía, uniendo la carretera del Aeropuerto con la de Palma del Río para acabar prácticamente en la puerta del Parque Logístico.

“Es fundamental un acuerdo entre las dos administraciones implicadas, la Junta de Andalucía y el Gobierno central, incluso existe una comisión para tratar exclusivamente el asunto de la Variante Oeste que no se reúne por la falta de interés del Ejecutivo de Pedro Sánchez”, ha explicado Repullo, recordando que la consejera de Fomento de la Junta recibió una carta de respuesta "indicando que tenían que revisar el convenio y que, cuando pudieran convocar esa reunión, se nos citaría. Eso es igual que no decir nada, luego no hay interés del Gobierno en la segunda fase de la Variante Oeste. Por el contrario, para el gobierno de Juanma Moreno esta carretera seguirá siendo una prioridad”.

Repullo ha destacado también el compromiso del gobierno andaluz de Juanma Moreno con el proyecto de la base logística del Ejercito, con una primera partida de 38,3 millones de euros para la urbanización de los terrenos de La Rinconada, que tendrá continuidad con inversiones hasta los 100 millones de euros.En definitiva, el candidato popular ha destacado que “el cambio de estrategia del gobierno de Juanma Moreno ha permitido que nuestra provincia tenga en marcha proyectos prometedores que nunca hubieran sido posibles con gobiernos anteriores. Ya no asistimos a la huida de grandes empresas por falta de suelo, por la excesiva burocracia y la absoluta desidia y falta de proactividad de los gobiernos socialistas. Le hemos dado la vuelta a esa tendencia, y nos gustaría contar con el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez, que en vez de ayudar sigue poniendo obstáculos al avance de Andalucía y de Córdoba”.

Por su parte, José María Bellido se ha mostrado satisfecho por que durante estos tres años y medios se han dado pasos fundamentales para impulsar el desarrollo del Parque Logístico de El Higuerón. Ha puesto en valor la colaboración del gobierno andaluz con el Ayuntamiento de Córdoba “que ha permitido la venta de espacio en este parque que antes solo se ofrecía en alquiler”. “Ahora todo el parque está activo y creciendo, fomentando el desarrollo real de la potencialidad logística de Córdoba”, ha dicho.