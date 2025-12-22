Doñana espera a los evaluadores para su regreso a la lista verde de la UICN

El pasado miércoles, el Parque Nacional de Doñana celebró sus primeros 31 años desde que fuera distinguido como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco. Al mismo tiempo, intenta solucionar uno de los reveses más serios a los que se ha enfrentado durante ese periodo de tiempo; su salida hace justo dos años de la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Según pudo saber este periódico, se trata de un asunto que se encuentra “en manos de los evaluadores de UICN”. Por el momento, se estima que el regreso, puede ser a corto plazo toda vez que desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se ha enviado “todo lo que nos han solicitado”.

La exclusión llegó en plena polémica por la tramitación de la Ley de Regadíos del entorno del Parque y apenas unos días después de que Junta y Gobierno central sellaran el Acuerdo por Doñana que la aparcaba de manera definitiva. Los informes del Ejecutivo autonómico, han puesto en evidencia los avances conseguidos en la conservación del entorno –una de las principales bases con las que se fundamentó la expulsión– así como las previsiones de desarrollo de buena parte del mismo.

La tarea fructificó con la visita el año pasado de los evaluadores de la UICN quienes previamente habían sacado al Parque Nacional de la prestigiosa lista por las amenazas como la sequía y la sobreexplotación, aunque se mantenía como Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera. En mayo, se llegó a un compromiso de coordinación para avanzar en este proceso antes de finales de este mismo año. Fue en el transcurso de una reunión en la que participaron expertos de la UICN y la Dirección General de Espacios Protegidos de Andalucía para evaluar el progreso.

En noviembre de 2024, se celebró la última reunión entre representantes andaluces y del organismo conservacionista, marcada por el intercambio de documentación solicitada por la UICN. La Junta comunicó entonces el compromiso de cumplir con los requisitos establecidos para la reintegración en la Lista Verde destacando la presentación de informes técnicos y la transparencia en la transmisión de información. “Esperamos que los informes sean positivos y que el pronunciamiento de la UICN también lo sea”, subrayó entonces la consejera Catalina García, en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre los plazos y avances de la iniciativa.

En paralelo, la Junta de Andalucía ha destacado las inversiones acometidas en proyectos de restauración ambiental y medidas dirigidas a mitigar los impactos que motivaron la exclusión, como la presión de la agricultura intensiva o la gestión hídrica. Aunque algunas cuestiones sobre pagos atrasados y relación financiera con la UICN no han sido aclaradas, la consejera sí exponía que las acciones emprendidas demuestran la voluntad institucional de revertir la situación. “Creo que vamos a conseguirlo”, afirmaba.

El proceso formal para la reintegración de Doñana en la Lista Verde comprende varias etapas. En primer lugar, un grupo de expertos internacionales analiza detalladamente la documentación y autoevaluación realizada por los responsables del parque natural. Posteriormente, el Panel de la UICN adopta la decisión final, siempre tras revisar el expediente completo y comprobar la adecuación a los estándares internacionales de gestión y conservación. De hecho, el portavoz James Hardcastle expresó el deseo de que “Doñana esté en la Lista Verde y que sea un ejemplo para Andalucía, España y el mundo” y ofreció colaboración para alcanzar de nuevo el listado.

Para lograrlo, la Junta reforzó la implementación de medidas destinadas a la restauración ecológica, como la mejora en el control del consumo hídrico, la promoción de acciones de conservación y el establecimiento del cumplimiento de las recomendaciones internacionales. Por su parte, entre el acuerdo de actuaciones firmado con el Gobierno central, destaca el compromiso con la dotación de subvenciones para el abandono voluntario de cultivos en áreas vulnerables, así como la articulación de ayudas directas a agricultores.

La evaluación contempla el cumplimiento de indicadores relacionados con la conservación de la biodiversidad, la gobernanza, la equidad y la eficacia de la gestión. El procedimiento implica la remisión de documentación técnica, una autoevaluación y la verificación independiente por expertos, un proceso que ha llevado a dilatar una inclusión que se esperaba incluso antes del verano pasado.

Tampoco se recibieron buenas noticias de la reunión de la UICN celebrada en Abu Dabi a finales del pasado mes de octubre. Entonces se mantuvo la calificación de Doñana en el estado de “preocupación significativa” que requieren “medidas significativas para evitar la amenaza de sus valores ambientales”.

La Junta espera que las medidas puestas en marcha para la recuperación de acuíferos fruto del acuerdo con el Gobierno central, así como el alivio en la situación hídrica del Parque Nacional con las medidas puestas en marcha para reducir la superficie de cultivo sean más que suficientes para un regreso que se espera “en breve”.