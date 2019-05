El Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos ha llevado a gala desde su comienzo que sería el del cambio. Que nada sería igual en la Junta. Han insistido desde San Telmo, en público y en privado, en la tribuna del Parlamento y hasta en la comparecencia más anodina, que su gestión sería diferente a la ejercida por los gobiernos socialistas en los 37 años precedentes. Y, hasta este instante, el Gobierno de Juanma Moreno ha disfrutado del beneficio de la duda. Así había sido hasta ahora.

No resulta coherente con las declaraciones de los miembros del Gobierno que los nombramientos designados por la Consejería de Salud y Familias para los cargos del Sistema Andaluz de Salud (SAS) carezcan de experiencia previa de gestión. Es además incongruente con el discurso del presidente del Gobierno andaluz durante su investidura: "Restringiremos el sistema de libre designación, recurriendo con carácter general al concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en la Administración andaluza". Ésa fue la declaración de intenciones.

Pero no parece que hayan sido los méritos el principal argumento que ha movido al consejero del ramo, Jesús Aguirre, a la hora de decidir la ocupación de los cargos directivos del SAS. Aproximadamente la mitad de ellos, según datos a los que ha accedido este periódico, carece de experiencia previa de gestión. Tanto en los designaciones de los cargos en la Dirección General de Asistencia del SAS como en las Gerencias de los centros sanitarios.

Directores generales del SAS sin ejercicio anterior

De los cuatro directores generales de asistencia, dos no han ejercido tareas de esta índole en el SAS. Se trata de la Subdirección de Accesibilidad y de la Subdirección de Farmacia. De modo semejante, 19 de las 35 Gerencias en los centros no han llevado a cabo anteriormente labores de ese grado de responsabilidad en el SAS.

No en vano, el consejero manifestó semanas atrás en una entrevista publicada en la publicación especializada Diario Médico que había armado su equipo de altos cargos "con amigos", una expresión que el mismo consejero ha reconocido que no fue del todo "afortunada".

Tampoco se alinea con el discurso mantenido en las directrices del Gobierno andaluz de PP y Cs que ocho de los 36 directores gerentes de los centros sanitarios andaluces hayan tenido vínculos con el PP a lo largo de los últimos años. Entre el listado de nuevos cargos directivos del SAS figuran un ex alcalde de Écija del PP, un concejal en Ronda, otro edil de Riotinto, un segundo Teniente de Alcalde en Antequera, un viceconsejero en la Comunidad de Madrid y una diputada por Granada durante cinco legislaturas. No parece que tales nombramientos sigan estrictamente los requisitos de "mérito, capacidad y profesionalidad" que no pocas veces ha señalado el consejero de Salud y Familias en sus comparecencias.

El Sindicato Médico cree que "no es bueno para la sanidad pública"

Tampoco lo creen desde el Sindicato de Médicos de Andalucía (SMA). "Estos no es bueno para la sanidad pública", resume Rafael Carrasco, presidente del SMA, quien añade, sin necesidad de justificación, que tales prácticas se han repetido en las últimas décadas. "Ha sido habitual al menos en los últimos 20 años", afirma Carrasco. Desde el SMAabogan, como línea principal de sus reivindicaciones, "la profesionalización de la gestión de la sanidad", dice Carrasco. "No lo entendemos de otro modo", zanja.