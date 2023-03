La directora de la Guardia Civil dimite, forzada por la reciente imputación de su marido

Dice el juez que entre 2009 y 2011, la sociedad Experience Management Group "habría recibido fondos de Santana Motor por importe 339.701 euros, siendo Bienvenido Martínez al propio tiempo directivo de ambas sociedades. Así, el Grupo Santana Motor, bajo la Presidencia de Bienvenido Martínez, habría transferido fondos por dicho importe (339.701 euros) en beneficio de su propia empresa Experience Management Group, presumiblemente, en virtud del alquiler de un despacho en las oficinas de dicho Centro de Negocios".

La empresa de Bievenido, prosigue Vilaplana, fue contratada por la Junta de Andalucía para la gestión del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid, dependiente de la agencia Idea, por cuanto la sociedad Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía (Fagia) -un ente instrumental de la agencia Idea- y Experience Management Group suscribieron un contrasto el 1 de noviembre de 2009, "es decir tan sólo dos meses después de constituirse la referida empresa EMG", para la prestación de servicios técnicos vinculados a la Dirección y operaciones del Centro de Negocios de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Madrid. En ese momento, Bienvenido desempeñaba el cargo de Director de Inversiones Estratégicas de la Agencia IDEA "hasta el mismo de día de antes de formalizarse el contrato entre FAGIA y Experience Management Group".

El magistrado señala que en relación con las facturas justificativas de la ejecución de la encomienda de 2009, 2010 y 2011 se han detectado presuntas irregularidades en las facturas relativas a “Asesoramiento” mensual, y “sueldos, salarios, Seguridad Social y gastos variados”. No obstante, dice el juez, "no constan todas las facturas -tanto emitidas por FAGIA como por parte de EMG contabilizadas. Además, se observa una diferencia en el importe entre las facturas presentadas por FAGIA a la Agencia IDEA y las presentadas por EMG a FAGIA, debido a que las segundas se incrementan con el 6% correspondiente a los gastos de gestión; así, este 6 % se facturaría como un gasto aparte, a modo de tasa de prestación de servicios, de donde se deduce que la utilización de FAGIA tiene un coste para la Agencia IDEA del 6% del total de los gastos, es decir, un 6% de la totalidad del presupuesto; ello así pese a que los importes totales (incluidos gastos de gestión o de otro orden) habrían de entenderse incluidos -y no podrían superar- el precio fijado para la encomienda".