A Jesús Sánchez, jienense de nacimiento y afincado en Málaga, no se le olvidará nunca el día en el que recibió el WhatsApp de un amigo que le avisó de la realización de unas pruebas de cribado de cáncer de colon gratuitas en un hospital malagueño. "Fue todo muy casual. Yo estaba en ese hospital por otra razón y decidí apuntarme", afirma.

El resultado de la prueba, apenas una semana después, lo dejó en "shock". "Lo primero que pensé es que había algún error. No me lo creía. Veía imposible que hubiera dado positivo si yo estaba estupendamente, hacía mi vida normal, mi deporte habitual y no tenía ningún tipo de síntomas", relata.

Tras la detección de sangre en las heces, la doctora que lo atendió le solicitó una colonoscopia, que es la prueba que determina si ese hallazgo significa que hay un tumor o se debe a cualquier otra anomalía. Jesús, nunca pensó en el cáncer. "Cuando fui a recoger los resultados yo iba más chulo que un ocho. De mi grupo de amigos, soy el que tiene mejor forma física, el que más se cuida, no tengo malos hábitos... y tenía un tumor del tamaño de un puño. Fue un palo muy gordo para mí y también para ellos", destaca.

Hoy, cuando le quedan cinco meses para cumplir el periodo de cinco años que marcan los protocolos para considerar curados a los pacientes oncológico, Jesús lleva una vida "totalmente normal" y sin cambios con respecto a la que llevaba antes de ser intervenido. Y es así gracias a la detección precoz de un tumor que, según le llegó a decir el cirujano, "de tardar cinco meses más, podría no estar ahora contándolo".

"Para mi familia, este test está puesto en un altar. Llegar a tiempo es muy importante y, yo, tuve esa suerte. Todo lo que estoy viviendo ahora mismo se lo tengo que agradecer a esta prueba. No puedo entender que haya gente que se la propongan y no se la hagan. Me parece una irresponsabilidad. En otros tipos de cánceres no existe la posibilidad de realizar estos test que te pueden salvar la vida, pero en este sí, y es una pena no aprovecharlo", relata.