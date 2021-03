José López: "Pequé de incrédulo y a los meses me detectaron el tumor"

José López no quiere ni pensar las consecuencias que hubiera tenido el no haber accedido a la realización del cribado de cáncer de colon que la Administración andaluza le propuso mediante una carta a la que, asegura, no hizo "demasiada caso". "Recibí una carta, la ojeé, pero es verdad que la guardé y así estuvo durante varios meses", señala José, que insta a la Junta a facilitar "una mayor información" en esa carta en la que invita a la participación en esta prueba de detección precoz, que es "bastante escueta", según su opinión.

Finalmente decidió hacerse el cribado cuando, en el centro donde acudió acompañando a su mujer para una mamografía rutinaria, vio carteles sobre esta prueba. "Me la hice y, la verdad, no le di mayor importancia, pero a los dos meses más o menos me llamaron y me pidieron que me presentase en mi ambulatorio y ya me comunicaron que había dado positivo. Los médicos me trataron de animar porque es verdad que no siempre tener sangre en las heces significa tener cáncer. Pero en mi caso, realmente sí lo era", manifiesta.

"Yo no tenía ningún síntoma ni me ceñía a lo que luego he leído que son algunas de las pistas que pueden indicar la posibilidad de tener cáncer de colon", afirma, pero sí tenía muchos antecedentes en su familia de los que, asegura, haberse enterado después.

En pleno proceso de recuperación, ya que fue intervenido en mayo de 2020, José aprovecha para dar un toque a las administraciones en lo que al tratamiento del paciente oncológico se refiere, sobre todo, a raíz de la tercera ola. "Me ha pegado muy duro y, tras un año, el pasado, en el que se cumplieron todos los tiempos, a partir de diciembre la cosa ha cambiado y todo se me está retrasando", relata José que destaca la labor de la AECC con los pacientes de cáncer y anima a todo el mundo que reciba este tipo de carta, "que la lea y se centre porque se trata de algo más importante de lo que a simple vista puede parecer".