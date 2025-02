La irrupción de DeepSeek la nueva herramienta de inteligencia artificial llegada desde China ha puesto en jaque a las potencias tecnológicas americanas. La caída de estas en los mercados bursátiles han constatado la frágil estructura que las sostenía. Con un modelo de desarrollo más básico que las asentadas en Silicon Valley, es irresistible comparar su irrupción con una de las anécdotas de la carrera espacial en plena guerra fría. Se dice que, por aquel entonces, los norteamericanos invirtieron miles de dólares y mucho tiempo en conseguir que los bolígrafos escribieran en condiciones de gravedad cero. Mientras tanto, los entonces soviéticos, llevaron en sus naves un lápiz.

Hemos sometido a DeepSeek a una serie de preguntas sobre la realidad andaluza. Nada del otro mundo; son cuestiones que cualquiera que haya pasado diez minutos en Andalucía, o tenga un mínimo de curiosidad, puede responder. Hay errores de bulto en fechas y en líneas generales, la nueva inteligencia sí parece serlo; al menos porque lo es tanto como para ser una bienqueda; cualquier petición de información sobre un personaje, concluye con un “es una persona destacada” en el ámbito que sea; toda cuestión sobre comida es de “un plato fundamental en la gastronomía andaluza” y también aprende lo que significa el escaqueo cuando uno entra a pedirle predicciones tanto las meteorológicas en Semana Santa, como las relativas a quién ganará la Liga de fútbol. Si recibiera un boletín de notas del trimestre, en observaciones pondría aquello de que “necesita mejorar” y “progresa adecuadamente”. Su actitud es buena.

Empezamos por personajes públicos. Sabe quién es el presidente de la Junta. Algo es algo. A Juanma Moreno, le identifica como “el primer presidente no socialista de la Junta de Andalucía desde la restauración de la democracia en España. Su elección marcó un cambio histórico en la política andaluza, tradicionalmente gobernada por el PSOE”. También sabe que fue reelegido para un segundo mandato. Comienzan los errores. Dicen que nació “el 25 de diciembre en Sevilla”, cuando lo hizo el 1 de mayo en Barcelona. Tampoco acierta con con sus inicios en política, ya que según DeepSeek lo hizo “como concejal en el Ayuntamiento de Sevilla”, siendo Málaga la ciudad en la que inició su trayectoria en el Consistorio. Las fechas no son lo suyo, toda vez que lo ubica en el Congreso de los Diputados entre 2004 y 2014, cuando el periodo concreto es 2000 y 2011.

Juanma Moreno según DeepSeek

En el otro lado del espectro político, se demuestra que los lugares y las fechas de nacimiento no son lo suyo. Juan Espadas, desde luego, no nació “el 3 de septiembre de 1968 en Jaén”, sino que lo hizo el 30 de septiembre de 1966 en Sevilla. En su currículo despacha con “roles en la Junta de Andalucía” su etapa como consejero. Ni con Susana Díaz acierta de pleno. La atribuye la derrota en las elecciones de 2019, cuando su candidatura fue la más votada. No obstante, los errores en la carrera política de la ex presidenta comienzan cuando dice que “tras su salida de la presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz se presentó como candidata del PSOE a las elecciones generales de noviembre de 2019, obteniendo un escaño en el Congreso de los Diputados”, un dato rotundamente incierto. Trata de arreglarlo cuando dice que “su influencia disminuyó tras la llegada de Pedro Sánchez a la secretaria general del PSOE”, cuando la realidad es que fue derrotada en las primarias. También endulza su salida, ya que asegura que “en 2021 anunció que no se presentaría a la reelección como secretaria general del PSOE-A, marcando el fin de una etapa en su carrera política”; no hay que ser muy avezado en las batallas internas del PSOE para recordar que Díaz fue derrotada en las primarias por Juan Espadas, no fue, en ningún caso, una renuncia voluntaria.

Es irresistible preguntar sobre las próximas elecciones andaluzas. Acierta cuando recuerda que “están programadas para celebrarse en 2026” y se cura en salud porque matiza que “a menos que se produzca una disolución anticipada del Parlamento” o “a menos que haya cambios políticos excepcionales que lleven a una convocatoria anticipada” y añade que “es recomendable estar atento a las noticias por si hubiera algún cambio en el calendario”. Una catarata de obviedades. “Si necesitas más detalles sobre el proceso electoral en Andalucía, no dudes en preguntar”. Lo hacemos.

¿Quién va a ganarlas? Vuelta a lugares comunes. Responde que “es complicado” porque “depende de muchos factores”. Se pone a la tarea de “analizar el contexto actual y las tendencias recientes para tener una idea de cómo podrían desarrollarse los resultados”. Moreno Bonilla “ha mantenido una imagen de moderación y gestión eficaz, lo que le ha permitido consolidar un amplio apoyo electoral”. Sobre el PSOE, su “capacidad para recuperar votos dependerá de su renovación interna, su mensaje y su capacidad para conectar con el electorado”. En eso están, aunque del papel de Montero al frente de los socialistas andaluces, no dice nada. Se escudan en que tienen los datos actualizados hasta 2023. Al resto de fuerzas políticas, reparte una serie de topicazos uno detrás de otro. De Vox dice que “su crecimiento podría continuar si logra capitalizar el descontento de parte de su electorado”; a Por Andalucía y Adelante -que los agrupa- les recomienda que “tendrían que reforzar su unidad y propuestas para recuperar relevancia” y como factor clave nos descubre la pólvora: “la percepción de la gestión de Moreno Bonilla será crucial”. Con todo ello concluye que “el PP parece estar en una posición fuerte para ganar las próximas elecciones en Andalucía”. Podría haberse quedado ahí, pero el añadido les mata: “siempre que mantenga su actual apoyo y no surjan imprevistos. En política las circunstancias pueden cambiar, por lo que habrá que estar atentos a la evolución de los partidos y a la opinión pública”. Calvo se ha quedado.

Dentro también de la política andaluza sí desmenuza el caso de los ERE, que “involucra a altos cargos del Gobierno autonómico de Andalucía” y después de definir (correctamente) lo que es un Expediente de Regulación de Empleo y para qué se utilizan, matiza que en este caso “el dinero se desvió ilegalmente para otros fines. Como pagos a personas que no cumplían los requisitos o a empresas ficticias”, por lo que se “acusó a funcionarios y políticos de manipular los procedimientos para beneficiar a familiares, amigos y allegados”, ya que “no existía un sistema de supervisión adecuado, lo que permitió que se cometieran irregularidades durante años”. Entre los implicados, citan de manera especial a Chaves y Griñán de los que se citan sus condenas, aunque no se hace eco de las recientes del Constitucional que les dejan al margen del caso. Su último párrafo sobre este apartado, concluye que “es un ejemplo de cómo la corrupción puede afectar a las instituciones y a la confianza de los ciudadanos en la política”.

Día de Andalucía según la inteligencia artificial china.

En la pregunta de ¿cuándo se celebra el Día de Andalucía? está uno de los topicazos más grandes de esta serie de preguntas. Acierta en la fecha, menciona a Blas Infante a quien reconoce su importancia histórica como “padre de la patria andaluza” y lo festivo de la jornada. El gran patinazo viene cuando añade que “es tradicional disfrutar de platos típicos andaluces como el gazpacho, el pescaíto frito o la tortilla de patatas, acompañados de pan con aceite de oliva”. Si quería aprovechar la oportunidad de hacer un repaso por lo más destacado de la gastronomía andaluza, se agradecería el esfuerzo pero, ¿gazpacho en el mes de febrero? O no sabe el tiempo que hace, o no sabe qué es el gazpacho o, más que probable, ni ninguna de las dos cosas.

Siguiendo con la gastronomía, la inteligencia artificial china conoce lo que es un flamenquín –íbamos a pillar– pero en su descripción, decir que “es similar a una croqueta gigante o un sanjacobo” puede herir sensibilidades, las mismas que se abren cuando se recuerdan las variantes “de pollo, pescado o vegetariano”. Sí que se apunta un tanto al hablar del salmorejo, un plato que ubica en Córdoba (como debe ser) y del que detalla sus ingredientes, su receta y sus diferencias con el gazpacho. También íbamos a pillar cuando preguntamos qué es el palo cortado. Nos la devuelve identificando al mismo como un “vino generoso propio de la región de Jerez” que “combina características de dos estilos clásicos como son el amontillado y el oloroso” y que en su elaboración “se cubre con una capa de levaduras llamada velo de flor”. Muy básico, pero correcto.

En cuanto a las costumbres andaluzas, también pasa airosa la prueba. Sabe lo que es una levantá. Conoce los palos del flamenco aunque sean los básicos, los clasifica y agrupa según su procedencia; se explaya a la hora de hablar de la romería del Rocío, salto de la reja incluido y también entiende lo que es una larga cambiada que atribuye a Juan Belmonte. En este último caso fue necesaria una repregunta, toda vez que se iba por la definición bursátil del término, es decir “una estrategia de inversión en la que un inversor mantiene una posición a largo plazo”.

Chirigota en DeepSeek

En este capítulo de las repreguntas, uno de los accidentes más notables, lo protagoniza a la hora de hablar del Carnaval de Cádiz. Sabe lo que es una chirigota, así que subimos la apuesta y preguntamos por la identidad de El Selu. La primera respuesta hace referencia a un “personaje conocido en el ámbito del narcotráfico en España, en concreto en el Estrecho de Gibraltar” a quien identifica como Manuel Ruiz Sánchez. Cuando se le emplaza al ámbito carnavalero, advierte de su error: “Ah claro, hablas de El Selu, un personaje muy popular y querido en esa festividad”. Vamos bien. Al menos hasta que leemos el siguiente párrafo: “es el apodo de Manuel Jesús Sánchez, famoso letrista y componente de agrupaciones carnavalescas de Cádiz, especialmente conocido por su participación en coros”. Lo puede hacer bien también en esa modalidad, pero al autor de chirigotas, seguro que no se ve en ello. Aun así y quién sabe si consciente de su error, intenta dorar la píldora con un “es una leyenda viva del Carnaval gaditano”.

En resumen, DeepSeek parece una inteligencia que está aprendiendo a andar, insegura en sus pasos y deja abierta la posibilidad de mejorar tan pronto como adquiera esos conocimientos. Cuando uno afina en su búsqueda, advierte de que “el servidor está ocupado”. Debe ser cierto, pero suena a excusa. No hay un dato en toda la búsqueda que no sea sabido por alguien a quien suene medianamente sobre lo que le pregunta. Poco científico y nada riguroso.Al menos para la convulsión que ha organizado y que, por el momento, se centra sólo en sus repercusiones económicas. En las intelectuales, es un fracaso completo. Por ahora.

Sólo hay una excepción. Le preguntamos por Diario de Sevilla y después de asegurar que “es un medio de referencia para los ciudadanos de Sevilla”, añade que “si quieres estar al día de lo que ocurre en Sevilla, es una excelente opción”. Aquí, desde luego acierta de pleno.