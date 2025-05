Las cuentas de la Junta para 2026 superarán los 50.000 millones y estarán centradas en las familias y el empleo

El último presupuesto de esta legislatura en Andalucía superará los 50.000 millones de euros, según ha explicado este miércoles la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno. Un cálculo que se hace con criterios prudentes, según han explicado a este diario fuentes del Gobierno, pero que supone la consolidación del modelo que el Gobierno de Juanma Moreno ha desarrollado en estos cuatro años. Hay que tener en cuenta que el presupuesto vigente en 2025 es de 48.836 millones de euros, un 4,4% más que el de 2024 (14.076,7 millones más).

Carolina España ha explicado que no tiene "por qué afectar " el hecho de que sean unas cuentas en un año electoral y ha detallado que las prioridades serán las políticas destinadas "a las familias sin olvidarnos de las políticas empresariales y de creación de empleo". En este sentido, ha insistido en que se priorizarán las partidas destinadas a sanidad, educación y dependencia. El crecimiento económico de las cuentas públicas para el año 2026 se basa en el aumento de los ingresos tributarios; a más empleo, más contribuyentes y ya hay en Andalucía más de cuatro millones de andaluces que abonan sus impuestos. También se tienen en cuenta los fondos europeos (que son 10.400 millones en el marco actual, 2021-2017) aunque se mantiene el lastre de la financiación autonómica.

"Queremos dejar constancia de nuestra queja y defender a los ciudadanos y a los servicios básicos de calidad", ha afirmado Carolina España. Según las cuentas de la Junta, cada año, Andalucía deja de recibir 1.522 millones de euros un cálculo que se ha realizado conforme a las cuentas de 2022. Esto significa, según fuentes del Gobierno andaluz, que la comunidad autónoma debería recibir este 2026 un total de 1.800 millones de euros más del Estado con cargo al modelo de financiación.

Conferencia de Presidentes

Sin embargo, en la Junta no son optimistas respecto a que haya avances en el modelo de financiación. Porque este asunto no está incluido en el orden del día de la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo 6 de junio en Barcelona y que tiene una reunion preparatoria el próximo 28 de febrero. Y en este foro técnico, Andalucía va a plantear que tanto la financiación, como la sanidad o las telecomunicaciones y el caos ferroviario estén encima de la mesa de debate.

Según el reglamento de esta Conferencia de Presidentes, el Gobierno central no puede imponer el orden del día y deberá incluir las propuestas que hagan más de diez comunidades autónomas. "Yo creo que no seremos diez, sino que seremos todas las que pediremos que se debata de financiación. Andalucía no tiene problemas de tesorería, pagamos bien a nuestros proveedores, pero sí hay quienes empiezan a tener problemas de tesorería porque Montero y Sánchez no quieren resolver el problema que han creado. El Gobierno es el que tiene que tener la solución para no asfixiar a las comunidades autónomas".

Carolina España entiende que es revelador que la financiación no esté incluida en el orden del día de la reunión de todos los presidentes, "demuestra que no es un problema prioritario y que no quiere resolver la propia ministra de Hacienda, la señora Montero. "Si no se incluye en esta conferencia de presidentes, está claro que no habrá un nuevo modelo de financiación en esta legislatura y desde luego podemos asegurar que para el Gobierno Sánchez-Montero la infrafinanciación que sufre Andalucía no está en su agenda; Andalucía no está en la agenda de Montero".

Pérdida en la caída de los servicios allí donde esta´el Gobierno con consencuencias peores en Andalucía. Volvemos a estar preocupados y a mostrar nuestra preocupación por la caída de la red de internet. Cuando no es la luz, cuando no es el tren. Basta ya de castigar a nuestra tierra. Cada vez se pagan más impuestos u estamos más asfixiados desde el punto de vista fiscal y se vive peor.