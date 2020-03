“Temo que este año será muy difícil revertir la crisis en el agro”

El diplomático, exdirector del CNI, Jorge Dezcallar, acudió el pasado martes a la llamada de la Fundación Almeriense para la Excelencia Empresarial (Faeem), para ser uno de los protagonistas, junto a la exministra Anna Birulés, en su programa ‘Diálogos para el Desarrollo. Antes de exponer su visión sobre la importancia que tiene para el tejido empresarial la adaptación de su modelo de negocio al cambio tecnológico y las oportunidades que ofrece el escenario global, atendió a Diario de Almería para exponer su visión del actual escenario geopolítico.

–Usted viene a abordar con representantes del tejido empresarial los principales retos a los que se enfrentan. ¿Qué está cambiando?

–Vengo con el objetivo de ayudarles a que encajen sus propias expectativas en un mundo que está cambiando muy deprisa. Es un fin de época. Están coincicidiendo tres revoluciones de manera simultánea. La primera es la tecnológica, que amenaza el empleo, pero soy optimista y pienso que al final se va a crear más que destruir. Y en este sentido, los países que no cojan el tren de la tecnología se quedarán atrás. La segunda gran revolución es la demográfica. En los próximos treinta años el mundo va a crecer otros 2.000 millones, de los cuales 1.300 en África, al lado de Almería. Sin duda, un continente en el que habrá oportunidades de negocio, pero que va a acarrear también problemas migratorios. La otra gran revolución es la digital. Hoy tenemos más información que nunca, y el problema es discernir la buena de la mala. Esta es la que va a tener un impacto más inmediato.

–Y a eso quizás se le pueden unir otros aspectos como es el cambio climático...

–Es cierto que este factor también van a ser decisivo, y sumaría la proliferación nuclear, la inmigración masiva y descontrolada, el terrorismo internacional, el enfriamiento de la economía que ahora a consecuencia del Coronavirus se cree que puede caer dos décimas de PIB. Eso si va rápido, y si no, más aún. También puede llegar a estallar la burbuja inmobiliaria en China, algo que pone los pelos de punta. Los países no están preparados para combatir solos estos problemas. Los estados históricamente se crearon como consecuencia de un pacto. Yo te doy seguridad y empleo por tu obediencia e impuestos. ¿Qué pasa? Pues que el Estado ya no puede garantizar la seguridad porque no controla la información, ni el empleo, ni la economía al no manejar la moneda, etc. No es capaz de responder a las expectativas de los ciudadanos. Por eso, ante los retos globales que me has planteado, los países solo son capaces de dar respuesta a problemas locales y no de llenar las necesidades externas.

–¿Ese desencanto es el que provoca la proliferación de gobiernos autoritarios?

-Es que en el contexto actual la gente toma la determinación de que esto no le vale y la consecuencia es una crisis de la democracia que no hay que ocultar. Está perdiendo atractivo y por ello ganan enteros los sistemas autoritarios. Cuando ves que los chinos han hecho un hospital de 1.000 camas en diez días se comprueba su su eficacia, ¿y aquí? Habría que sacar licitaciones, conceder obras... pese a que estos sistemas tienen más corrupción son más eficaces y al final eso es lo que busca la gente. De ahí: más proteccionismo, totalitarismo, nacionalismo... Ya existe la pregunta de si será la democracia el sistema político para regular las relaciones en una sociedad digital. Y también se plantea si lo mejor es hacer un capitalismo de activos en lugar de acciones.

–¿Es España un país preparado para esta transformación digital?

–Yo siempre digo que tenemos un país muy serio. De hecho es una de las veinte únicas democracias plenas que hay en el mundo. Pero es verdad que hemos estado dos años sin Gobierno y con problemas acuciantes, tales como la crisis económica de 2.008 y posteriormente el desafío independentista de la mitad de los catalanes. Todo ello hace que quizás sí que se haya prestado más atención a cuestiones internas y menos a la política internacional. Siempre recuerdo que España la tuvo con González, con Aznar y la perdió con Zapatero, Rajoy y vamos a ver qué pasa ahora. Es un gran error. El mundo no va cómo va por casualidad. Hay un grupo de países que empuja, y en el actual contexto, si España no está presente en la reconstrucción que Europa tiene que acometer con la salida de Reino Unido se perderá una gran ocasion. Esta transición se haráy España debe estar en ese grupo de cabeza para llevarla a cabo. Eso es precisamente lo que mucha gente aquí no ve. Hemos vivido mucho tiempo mirándonos el ombligo y éste es un país con grandes influencias, cuyas opiniones deben pesar en la toma de decisiones sobre el futuro de Europa.

–¿Puede España ocupar el lugar en importancia de Reino Unido?

–Yo no lo creo. Ya me gustaría. Pero es más que nada porque no tenemos asiento permanente en el Consejo de Seguridad, no somos potencia nuclear, no tenemos la City y su PIB es el doble que el nuestro. Dicho eso, no se trata de ocupar su lugar, pero sí de asumir responsabilidades en un momento en el que Alemania tiene problemas internos y cerca el fin de Merkel, a Francia con un Macron tocado por las revueltas populares, y una Italia que está distraída con el problema del Coronavirus. Ahí es donde España tiene una gran oportunidad para entrar en el grupito de países referentes de la UE.

–Entrando en un ámbito más localizado, como es la crisis por la pasa la agricultura almeriense y nacional. ¿Qué escenario cree que le espera?

–Yo no sé si hay un agotamiento del modelo agrícola, pero sí que creo que las demandas de los agricultores que están estos días en la calle, sin ser experto en el tema, son justos en muchos aspectos. Hay sometimiento en los precios por parte de las grandes superficies y a eso se añaden unas injustas tarifas aduaneras por Estados Unidos, no como consecuencia de lo que hayan hecho nuestros agricultores, sino por un pleito entre Airbus y Boeing que están pagando unos terceros que no tienen culpa. Sé que hay mucha preocupación en el Gobierno por este tema, pero yo mucho me temo que este año va a ser difícil que cambien las cosas porque hay elecciones en Estados Unidos y Donald Trump es un hombre que se mueve con los dos ojos puestos en el 3 de noviembre. El proteccionismo forma parte de su ADN. Otro problema para nuestro campo será el Brexit, que no sabemos que deparará. Se negociará durante este año y será complicado. Yo deseo que al final nos pongamos de acuerdo porque vamos a perder mucho, aunque ellos van a perder más porque los ingleses aún no se han enterado de que ya no son un imperio.