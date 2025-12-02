La criminalidad desciende un 0,7% en Andalucía durante el tercer trimestre

Andalucía ha cerrado el tercer trimestre de 2025 con datos positivos en materia de seguridad ciudadana. Según el informe publicado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, la criminalidad convencional ha descendido un 0,7% en la comunidad andaluza durante los nueve primeros meses del año, lo que supone 1.806 infracciones penales menos en comparación con el mismo periodo de 2024. Este descenso mantiene a Andalucía con una tasa de criminalidad casi tres puntos por debajo de la media nacional, consolidándose como una de las comunidades autónomas más seguras de España.

Los datos oficiales revelan que se han registrado un total de 247.069 delitos convencionales en territorio andaluz entre enero y septiembre de 2025. Especialmente significativa ha sido la reducción de robos con fuerza en domicilios y establecimientos, que han experimentado un notable descenso del 14,6% respecto al año anterior. También destaca la disminución en un 5,6% de los delitos relacionados con el tráfico de drogas, reflejando la efectividad de las estrategias de prevención y persecución de estos ilícitos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Ministerio del Interior ha atribuido parte de estos resultados positivos al incremento de efectivos policiales en la comunidad. Actualmente, Andalucía cuenta con 30.613 agentes, lo que representa un aumento del 14,1% en comparación con 2018. De este total, 16.358 son guardias civiles (un 9,8% más que en 2018) y 14.255 son policías nacionales (un 19,4% más). Este refuerzo en la dotación de personal ha permitido intensificar la presencia policial en el territorio andaluz y mejorar las labores de prevención.

Delitos digitales

Pese a los buenos resultados en criminalidad convencional, el informe del Ministerio del Interior señala un importante incremento de los ciberdelitos en la comunidad andaluza. Durante los primeros nueve meses de 2025, los delitos cometidos a través de tecnologías digitales aumentaron un 13,4%, pasando de 60.474 a 68.556 casos. Las estafas informáticas constituyen la principal tipología dentro de esta categoría, con 58.988 incidencias registradas.

Este aumento de la ciberdelincuencia no es exclusivo de Andalucía, sino que refleja una tendencia nacional e internacional en el actual entorno digital. Para hacer frente a esta problemática, el Ministerio del Interior aprobó en 2021 el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, una iniciativa que busca "mejorar las capacidades para detectar, prevenir y perseguir la ciberdelincuencia" y generar un nuevo impulso operativo y técnico que garantice "la protección de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana".

Las autoridades han intensificado las campañas informativas dirigidas a la ciudadanía andaluza, con el objetivo de concienciar sobre los riesgos asociados a la navegación online y proporcionar herramientas para identificar posibles intentos de estafa o fraude en el entorno digital. Asimismo, se han reforzado las unidades especializadas en ciberdelincuencia dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que operan en Andalucía.

Delitos resueltos

Otro dato positivo que refleja el informe es el incremento en la tasa de esclarecimiento de infracciones penales. Entre enero y septiembre de 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han logrado resolver el 43,5% de los casos denunciados, lo que equivale a 137.413 delitos esclarecidos en términos absolutos. Esta cifra representa un aumento del 3,5% en comparación con el mismo periodo de 2024. Del total de infracciones penales esclarecidas, 136.373 fueron conocidas y resueltas por la Policía Nacional y la Guardia Civil, mientras que las 1.040 restantes fueron gestionadas por la Policía Autonómica y la Policía Local. Este dato subraya la importancia de la coordinación entre los diferentes cuerpos policiales que operan en territorio andaluz.

En cuanto a las detenciones, la tasa se ha situado en 242 detenidos por cada mil infracciones penales, con un total de 76.530 personas implicadas en actividades delictivas. Esta cifra representa un ligero descenso del 1,4% respecto a 2024. Del conjunto de detenidos, 57.154 eran de nacionalidad española y 19.376 extranjeros.

Uno de los ámbitos donde se ha registrado un descenso más significativo de la criminalidad es el entorno rural. Según el informe del Ministerio del Interior, las sustracciones en explotaciones agrícolas o ganaderas han disminuido un 20,6% durante los nueve primeros meses de 2025, pasando de 2.549 casos en 2024 a 2.023 en el periodo actual.

Este descenso se atribuye al refuerzo de los equipos ROCA (Equipos contra Robos en el Campo) de la Guardia Civil, que han intensificado su actividad en zonas rurales de Andalucía. También han contribuido las mejoras en los sistemas de seguridad implementados por los propios agricultores y ganaderos, así como la mayor coordinación entre asociaciones agrarias y fuerzas del orden.