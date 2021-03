"Todas las vacunas van a ser igual de eficaces para prevenir Covid grave y muertes y eso es lo que importa"

El pediatra y director del plan de vacunación en Andalucía, David Moreno, ve "muy complicado" llegar a esa anunciada inmunidad de grupo en verano. "Ojalá", afirma con escepticismo. Pero, todo depende de las dosis que sigan llegando y hasta el momento, matiza, "se están teniendo muchas incidencias".

Dos meses después del primer pinchazo contra el Covid-19, Andalucía tenía hasta el viernes pasado 225.053 personas vacunadas con la dosis completa tras administrar 725.020. En Sevilla, esas cifras se traducen en un 2,5% de personas inmunizadas hasta la misma fecha con un total de 155.014 vacunas puestas y 49.389 personas con el proceso completado tras recibir los dos pinchazos. Aunque la inoculación no avanza al ritmo esperado, la buena noticia para este experto en vacunas es la gran acogida entre los ciudadanos. "Algo que no podíamos imaginar hace dos meses, según los datos que nos proporcionaban las encuestas", asegura.

Con tres vacunas en el mercado y, en la víspera de aumentar esa cartera, casi con toda probabilidad con la de Janssen, el doctor manda un mensaje de tranquilidad a la población y subraya la efectividad de todas "por igual" a la hora de prevenir "el Covid grave".

- Se cumplen dos meses de vacunación frente al Covid en Andalucía, ¿en qué momento estamos y qué balance puede hacer a estas alturas?

- Ahora mismo estamos en una fase que nos interesaba mucho como es la de inmunizar a los mayores de 80 años. Es nuestra mayor ilusión en este momento de la pandemia, el vacunarles lo más rápido posible con vacunas de ARN mensajero, que son las de Pfizer o Moderna, sobre todo Pfizer porque son las dosis que más tenemos, y la verdad que contentos porque en relativamente poco tiempo hemos conseguido un porcentaje alto de vacunación. En Andalucía tenemos una población de casi 500.000 personas mayores de 80 años y ya hemos conseguido vacunar, exactamente, a 172.000 en estos primeros días. Eso hace un porcentaje de aproximadamente un 35% y, aunque nos queda mucho, evidentemente, porque es un grupo muy amplio, estamos muy ilusionados porque todos sabemos que es el grupo de población de mayor mortalidad. Además, también empezamos el viernes, por fin, a vacunar a las personas que son grandes dependientes y que estaban en sus domicilios esperando a que los vacunáramos. Va a ser una vacunación lenta porque hay que ir casa por casa, pero es ya una realidad.

- Continuamente llegan noticias sobre retrasos en el envío de dosis o la llegada de una menor cantidad a la prevista, ¿Qué hay de verdad en todo esto?

- Es verdad que estamos teniendo muchas incidencias durante la campaña. Son variaciones de las entregas, de los días, de las dosis... y eso nos afecta mucho a todas las comunidades a la hora de citar a los pacientes ya que tenemos que volverlos a llamar para citarlos otro día. Considero que jugamos con la ilusión de esas personas que tenían sus vistas puestas en que tal día se iban ya a poner por fin la vacuna del Covid y que, sobre la marcha, se le aplaza, además de las variaciones que tenemos que hacer en todos los niveles.

- ¿A qué se refiere?

- Pues a nivel de nuestros profesionales que ya de por sí tienen que echar muchas horas llamando para luego tener que volver a llamar para cambiar las citas. Hoy mismo, por ejemplo, teníamos que recibir una entrega de AstraZeneca que nos han puesto a mañana y además no van a enviar un tercio de lo esperado, eso es una realidad, que nos hace perder un día de la campaña.

- ¿Cuál es la media de dosis que se recibe en Andalucía semanalmente y cuál debería ser?

- Lo que deberíamos recibir es muy relativo. Si nos entregan 500.000 las ponemos y si nos traen 150.000 las ponemos también. Al final, lo que esperamos, y es muy probable que algún día nos llegue, es una cantidad de sobre unas 500.000 dosis aproximadamente y estamos preparados para ponerlas cuando las tengamos. A día de hoy, depende de la semana, recibimos entre 120.000 y 150.000 y de esa cantidad ponemos el 90% porque con el 10% restante arrancamos el lunes siguiente porque suelen llegar los lunes a mediodía y con esa parte que reservamos tenemos para arrancar la semana.

- ¿Confía en la inmunidad de rebaño anunciada para el verano?

- Es complicado. Me encantaría decir que sí y que se conseguirá inmunizar al 70% de la población, no al final, sino al principio del verano, pero es muy complejo confiar en ello viendo el tipo de cosas que le comentaba en la anterior pregunta sobre la llegada de dosis, cómo cambian las entregas, como se reducen la cantidades entregar o, ahora también, los avisos de que se va a reducir la producción. Con ese escenario es difícil. Sí que es verdad que van a llegar otras vacunas con las que vamos a intentar que se suplementen esas carencias pero tenemos que decir que ojalá, aunque sabemos que es complicado.

- ¿Cuál es el plan de la Junta de Andalucía para tratar de alcanzar ese objetivo que se marca el Gobierno de España?

- El objetivo depende al final de las dosis que recibamos. Nuestro plan esta activado para conseguirlo, pero para eso tienen que venir las dosis. Una cosa tiene que ir con la otra.

- ¿Para cuándo la ya anunciada vacunación masiva en Sevilla en el Estadio de la Cartuja?

- De momento se han abierto algunos puntos de vacunación, llamémosles semimasivas, en algunos pabellones deportivos y eso hace que se pongan muchas más dosis que en los centros de salud y se dé un buen empujón a esta parte de la campaña. El abrir el Estadio de la Cartuja está pensado para un momento en el que haya muchas más vacunas de las que llegan ahora. Ahora mismo, estamos haciendo lo que hay que hacer con lo que tenemos que, en el caso de Sevilla, es vacunar en los puntos de vacunación y en algunos polideportivos que se han sumado recientemente. Cuando ya se empiece a recibir ese número de dosis de los que estamos hablando, en torno a 500.000 semanales, entonces será el momento de abrir estos grandes recintos. Decir una fecha sería inexacto porque, insisto, dependerá de las dosis. Ese tipo de instalaciones conlleva una infraestructuras y una logística importante, osea, que hay que abrirlos siempre que tengamos un número de dosis que merezca la pena. Si llegan las dosis de las que hemos hablado, son sitios preparados para poner entre 10.000 y 20.000 dosis semanales, tienen que llegar muchas dosis para eso.

- Ya se ha anunciado que se va a seguir avanzando en el proceso de vacunación siguiendo criterios de edad y que los próximos serán los mayores de 60 y 70 años, ¿qué nivel de riesgo tiene este colectivo?

- El Covid se ha visto claramente que el factor de riesgo más importante es la edad, incluso más que las patologías crónicas o graves. Por eso, en esta fase de la pandemia, nos hemos centrado fundamentalmente en vacunar siguiendo ese criterio. Cuando vacunemos a los mayores de 80 años pasaremos a los que tengan entre 79 y 70 y cuando acabemos con ellos a los de entre 69 y 60 años. Ese plan ya está decidido y ese colectivo va a ser nuestro foco durante varios meses porque es una población muy amplia para la que se van a necesitar muchas dosis.

- ¿Cuál será el siguiente grupo?

- A partir de aquí, entrarán los menores de 60 años con patologías, pero muy seleccionadas y realmente graves que todavía se está pendiente de decidir cuáles van a ser. Es importante apuntar que la inmensa mayoría de las patologías crónicas las sufre el grupo de personas de mayores de 60 años que se van a acoger casi todas a la vacunación por grupos de edad.

- Cómo experto en la materia, si dependiera de usted, ¿qué grupo poblacional incluiría a continuación?

- Igualmente avanzaría por edad. Esa va a ser la línea a seguir a partir de entonces. Tampoco tiene ningún secreto especial. Todas las comunidades estamos trabajando para una vacunación rápida y la rapidez está asociada a la sencillez y, el avanzar por grupos de edad, hace que se vacune mucho más rápido. Ya tenemos el ejemplo de otros países que lo están haciendo así como por ejemplo Reino Unido, entre otros.

- Qué opinión le merece, en su condición de especialista en vacunas, que haya países cuyas estrategias han optado por vacunar en primer lugar a las poblaciones jóvenes...

- Son estrategias que se han basado, por un lado, en cortar la transmisión vacunando a la gente joven, y por otro pensando en la productividad, en la gente que trabaja. La pega que hay es que no está clara la capacidad que tienen estas vacunas para cortar las transmisión, es decir, son vacunas que sí sabemos que previenen muy bien que una persona enferme, pero no sabemos todavía si esas vacunas son capaces de cortar la transmisión entre las personas que se infecten. Es una estrategia que te puede salir bien o puede ser que salga mal, que esas personas jóvenes se protejan pero no se corte la transmisión al resto de población con lo cual se puede dar el caso de haber vacunado a una gente joven que no tiene riesgo de morir o de padecer covid grave y, al final, no haber cortado la transmisión. Por lo tanto considero que es una estrategia arriesgada y engañosa.

- Tenemos tres vacunas en el mercado y se espera pronto la de Janssen, ¿qué opinión le merece cada una de ellas?

- Son tres vacunas buenas, que previenen muy bien el Covid grave, que es lo que realmente tenemos que tener en mente. Se está hablando mucho de que la de AstraZéneca tenía menor eficacia, pero en lo que a prevenir Covid grave se refiere, que es lo que realmente nos debe importar, son buenas y exactamente igual las tres y así se ha demostrado ya, no sólo en ensayos clínicos, sino con la experiencia de Reino Unido con la vacunación en población de más de cuatro millones de personas con ella. Está demostrado que la prevención del Covid grave es del 95%. Son vacunas que están funcionando muy bien sin diferencias entre ellas. La de Janssen, que será probablemente la siguiente, está más o menos en esa eficacia.

- ¿Cómo le explicaría en pocas palabras a un ciudadano que una vacuna con una eficacia del 80% o el 70% merece tanto la pena como una del 95%?

- Los porcentajes son para Covid leve, es decir, para prevenir un catarro -tos, mocos y fiebre- es un poco más potente la vacuna de Pfizer y Moderna, pero para la prevención de Covid grave y fallecimientos son igual de buenas las tres y eso es lo que realmente nos importa, prevenir los casos que acaban en hospitalización y muerte.

- Las autoridades sanitarias europeas llevan meses sugiriendo a las administraciones que desarrollen campañas de comunicación sobre las vacunas. ¿No se echa en falta algo de más pedagogía?

- Hacemos cosas, publicaciones, entrevistas, paginas web con información... se hace lo que se puede, pero es cierto que al final vemos que hay déficit de información en la población, por lo que está claro que debemos hacer un esfuerzo mayor. Tenemos una red de profesionales sanitarios muy grande que están muy bien formados, aquí en Andalucía hemos hecho cursos de formación para más de 14.000 profesionales sanitarios en vacunación de covid y eso, sin duda, en el día a día en el profesional hablando con sus pacientes acaba repercutiendo positivamente en la información para la opinión pública.

- ¿Está habiendo más reticencia a vacunarse de la que imaginó?

Al contrario. Si miramos las encuentras de diciembre, muchísima gente decía que no se iba a vacunar y no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Todo el mundo quiere vacunarse, hay algunas que no, está claro, pero en general muchísima gente se quiere vacunar y tenemos los teléfonos y los correos que arden de personas que nos piden o solicitan entrar en los grupos de vacunación y que nos transmiten la inquietud y la necesidad que tienen por vacunarse.

- Existen informes a nivel europeo que avisan de casos de negación a vacunarse entre el personal sociosanitario del Grupo 1. ¿Está siendo el colectivo más reacio hasta la fecha?

- Aquí en Andalucía, al menos, no. Se han vacunado muchísimos, el 98% de residencias se han vacunado en Andalucía. Se están haciendo una coberturas aquí altísimas. Los profesionales sanitarios se han vacunado ya también casi el 90%, una cobertura muchísimo más alta de la que hubiéramos pensado hace dos meses.

- Cómo pediatra, ¿Cuándo cree que le llegará el turno a los menores después de haber sido considerados los principales vectores del virus? ¿Es seguro que siga habiendo colegio en municipios con alta incidencia?

Es muy probable que se vacunen o a final de año o ya para la semana que viene. Esta claro que antes tenemos que vacunar a toda la población adulta y los ensayos clínicos de niños todavía tienen que seguir su camino y se harán durante el año no sabemos cuando estén listos. Lo que es seguro es que van a ser los últimos en vacunarse. No tenemos ya tan claro que los niños sean un vector importante como se pensaba al principio. No han tenido, por suerte, un gran papel en la pandemia. También hemos visto que no afecta mucho que haya actividad escolar en el control de la pandemia y por tanto no tenemos una urgencia especial por vacunarles. Les llegará y se vacunarán seguro, pero antes tienen que vacunarse todos los adultos.